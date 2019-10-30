استحداث خدمة اكتتابات إلكترونية ببنوك السلطنة

مسقط - الرؤية

قال هيثم بن سالم بن يوسف السالمي مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع إنّ السلطنة استحدثت خدمة الاكتتابات الإلكترونية (E-IPO’s) التي ستعمل عليها البنوك العاملة بالسلطنة والتي تخول من قبل الهيئة العامة لسوق المال بأن تكون كبنوك اكتتاب.

وقال السالمي: تعمل شركة مسقط للمقاصة والإيداع على تشغيل ومراقبة الخدمة الإلكترونية الجديدة استكمالاً لأنظمة سابقة تتعلق بالاكتتابات وربطها مع البنوك، وحسب الخصائص الجديدة والإجراءات المعتمدة ستتمكن البنوك المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال لإدارة عمليات الاكتتاب من تقديم خدماتها لعملائها عبر الخدمات المتكاملة والتي تمكن المساهمين من استخدام التطبيقات والقنوات الإلكترونية المختلفة والتي تتوافر في تطبيقات الهواتف الذكية أو التطبيقات والقنوات التى سيوفرها كل بنك لعملائه عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.

وأشار مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع إلى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال يتوجب على البنوك المرخص لها بالعمل كبنوك اكتتاب، توفير القنوات الإلكترونية المتاحة لتقديم طلبات الاكتتاب وتحويل الأموال حسب البرنامج المعد لذلك والعمل مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع التى طورت النظام الخاص بهذه العملية، موضحاً أنه سيجري في المستقبل اعتماد البنوك التي توفر خدماتها في عمليات الاكتتابات الأولية عبر القنوات الإلكترونية الحديثة حسب متطلبات شركة مسقط للمقاصة والإيداع كبنوك اكتتاب.