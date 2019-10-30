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"مطارات عمان" تنفذ تمرين طوارئ في مطار صحار بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 07:21 م بتوقيت مسقط

"مطارات عمان" تنفذ تمرين طوارئ في مطار صحار بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين

صحار – الرؤية

تنفذ مطارات عُمان صباح اليوم تمرين طوارئ بمطار صحار في المدة من الساعة الثامنة إلى الحادية عشرة صباحاً، في إطار التزامها بتطبيق أعلى مقاييس الاستجابة للحالات الطارئة وتنفيذا للإجراءات المتبعة في مطارات العالم، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين.

وسيلاحظ المارة كثافة في حركة سيارات الشرطة والإسعاف من وإلى المطار والشوارع المجاورة له خلال الفترة المشار إليها. وقد تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للتأكد من عدم تأثر سير عمليات المطار وحركة المرور في المناطق المشار إليها خلال هذه الفترة.

ويأتي التمرين بالاشتراك والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في شرطة عُمان السلطانية ممثلة في قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، والإدارة العامة لأمن المطارات، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والعُمانية للمناولة الأرضية، وكلية عُمان للعلوم الصحية بصحار.

ويأتي التمرين ضمن التزام مطارات عُمان بتطبيق أعلى مقاييس الاستجابة للحالات الطارئة وتنفيذاً للإجراءات المتبعة في مطارات العالم لقياس الأنظمة والقوانين في هذه الحالات.

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