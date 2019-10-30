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"التقنية والاتصالات" تختتم فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 07:17 م بتوقيت مسقط

"التقنية والاتصالات" تختتم فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني

مسقط - ياسر الشبيبي

تُختتم اليوم فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي احتضنته السلطنة ممثلة في وزارة التقنية والاتصالات خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري في فندق كمبنسكي-الموج مسقط بمشاركة أكثر من 600 متخصص من 45 دولة، وتم خلاله تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني وتحديد الآليات الناجعة للتصدي للتهديدات السيبرانية وتأثيراتها على الدول والمؤسسات والأفراد، إلى جانب تحديد التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدان العربية والمؤسسات الدولية المعنية.

وتضمنت فعاليات اليومين الأخيرين عقد النسخة السابعة للتمرين الإقليمي لتقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (Cyber Drill) والذي انطلق أمس بهدف تعزيز التواصل وبناء فرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بين الدول الأعضاء في المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني لضمان الجهود المستمرة للتصدي للتهديدات السيبرانية.

وتعتمد فكرة التمرين على تنفيذ هجمات سيبرانية افتراضية، حيث يتم تحليلها من قِبل الفرق المشاركة، واكتشاف الطرق اللازمة للتعافي منها والحد من أثارها، وفي هذا العام تم تنفيذ 7 سيناريوهات تضمنت هجوما سيبرانيا على تطبيقات المدن الذكية وهجوما على أنظمة IOT إضافة إلى سيناريوهات تفاعلية مقدمة من عدد من الشركات المتخصصة وهي: شركة كاسبرسكي، وفورتي-نت، وسايلنتك، وسايبر سيرفسس.

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