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احتفالا بيوم الشباب العماني

25 ألف ريال جوائز من بنك مسقط في السحب المخصص لعملاء "شبابي"

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

25 ألف ريال جوائز من بنك مسقط في السحب المخصص لعملاء "شبابي"

مسقط - الرؤية

 

نظّم بنك مسقط احتفالا بمناسبة يوم الشباب العماني الذي يوافق 26 أكتوبر من كل عام، وذلك في سينما فوكس بجراند مول بحضور مجموعة من حاملي حسابات "شبابي" وأجرى البنك السحب على 50 جائزة وقيمة كل جائزة 500 ريال عماني، وحظي المشاركون في الفعالية بفرصة دخول السحب للفوز بجوائز قيمة.

ويمكن لكل زبون أن يفتتح حساب "شبابي" بمبلغ 10 ريالات فقط وفي حال الاحتفاظ بهذا المبلغ وأكثر في الحساب يمكن الدخول في السحوبات الشهرية المنتظمة والمخصصة لحساب "شبابي" كذلك في حالة الاحتفاظ بمبلغ 100 ريال عماني في حساب "شبابي" أو أكثر يمكن الدخول تلقائياً في السحوبات الشهرية وغيرها من السحوبات الخاصة ببرنامج "المزيونة" للادخار حيث يقدم بنك مسقط جوائز مثيرة تصل هذا العام إلى 10 ملايين ريال عماني، وكلما زاد التوفير في الحساب أصبحت الفرصة أكبر للفوز بالجوائز.

ويحظى حساب "شبابي" من بنك مسقط بإقبال واهتمام الشباب للاستفادة من مجموعة الخدمات والتسهيلات المصرفية والمزايا المختلفة التي يقدمها لهم، ويستهدف منتج "شبابي" طلبة وطالبات الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة كجزء من استراتيجية وفلسفة البنك في دعم الشباب العماني، وفتح المجال أمامهم لتكملة مشوارهم في الحياة العلمية والعملية.

ويعد منتج "شبابي" من بنك مسقط حساب توفير يسهم في تعزيز مفهوم وثقافة الادخار بين فئات الشباب، كما يمكن استخدام بطاقة "شبابي" في كافة دول العالم وتوفر بعض التخفيضات والخصومات في عدد من المحلات والمراكز التجارية والمطاعم الموجودة في السلطنة. ولتشجيع الشباب على الادخار والتوفير فقد خصص بنك مسقط جوائز قيمة ضمن برنامج "المزيونة" للادخار.

ويوفر منتج "شبابي" العديد من الخدمات والتسهيلات المصرفية مثل توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الهاتف النقال والانترنت وقد تم تصميم بطاقة "شبابي" والمعتمدة على مستوى العالم بشكل يتميز بروح الشباب ويواكب التطورات العصرية وبألوان شبابية لتتناسب مع روح وتطلعات الشباب.

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