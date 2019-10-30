تواصل جهود اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة

مسقط - الرؤية

تتواصل جهود اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة في محافظات كل من ظفار والوسطى وجنوب الشرقية، وذلك بهدف الوقوف على كافة الأمور المتعلقة بالاستعدادات والجاهزية للتعامل مع الأنواء المناخية الاستثنائية (كيار) لتقديم أي إسناد يطلب من قوات السلطان المسلحة من كافة الجهات في المحافظات المتأثرة بالحالة المدارية الاستثنائية، وذلك من خلال الجاهزية للتعامل مع الموقف من قبل كافة التشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات في قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين، وإسناد المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة، وذلك من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل المؤن والمساعدات والمواد الغذائية المختلفة وفق الحاجة إليها، وللقيام بعمليات الاستطلاع بكافة أنواعه البري والجوي والبحري للمناطق المتأثرة بالحالة المدارية الاستثنائية ( كيار ) والتعامل مع الآثار المترتبة عنها.