الأربعاء, 30 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تواصل جهود اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

تواصل جهود اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة

 

مسقط - الرؤية

 تتواصل جهود اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة  في  محافظات كل من ظفار والوسطى وجنوب الشرقية، وذلك بهدف الوقوف على كافة الأمور المتعلقة بالاستعدادات والجاهزية للتعامل مع الأنواء المناخية الاستثنائية  (كيار) لتقديم أي إسناد يطلب من قوات السلطان المسلحة من كافة الجهات في المحافظات المتأثرة بالحالة المدارية الاستثنائية، وذلك من خلال الجاهزية للتعامل مع الموقف من قبل كافة التشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات في قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين، وإسناد المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة، وذلك من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل المؤن والمساعدات والمواد الغذائية المختلفة وفق الحاجة إليها، وللقيام بعمليات الاستطلاع بكافة أنواعه البري والجوي والبحري للمناطق المتأثرة بالحالة المدارية الاستثنائية  ( كيار ) والتعامل مع الآثار المترتبة عنها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 مايو 2018

اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة تقف على جهود الإسناد والمساعدة

المزيد

17 يونيو 2015

"الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" تقيم الأوضاع بعد "أشوبا"

المزيد

21 يونيو 2015

مجلس الوزراء يوجه بوضع نظام لقياس مستوى جودة الخدمات الحكومية.. ويقر المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة

المزيد

15 أكتوبر 2018

إنهاء حالة التأهب بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة مع انقشاع "لبان"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"كيار" يتراجع إلى إعصار من الدرجة الأولى.. و"الصحة" ترفع جاهزية الخدمات

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انحراف "كيار" باتجاه الجنوب الغربي .. وتشكل حالة مدارية جديدة في بحر العرب

المحليات - أخبار

توقيع حزمة من المبادرات التنموية مع انطلاق المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

هطول أمطار على جنوب الشرقية .. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج في بحر عمان وبحر العرب

المحليات - أخبار

آخر تحديث للإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة