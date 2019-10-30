إعلان المشاريع الفائزة بجوائز "تنوير للتميز 2019" لمدارس مسندم

خصب- الرؤية

احتفلت شركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير"، إحدى شركات مجموعة "نماء" يوم الأربعاء بالإعلان عن المشاريع الفائزة في مسابقة "جائزة تنوير للتميز 2019"، والمخصصة لمدارس محافظة مسندم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمدیریة العامة للتربیة والتعلیم بالمحافظة.

وتهدف الجائزة إلى زيادة توعية طلبة المدارس عن التقليل من الانبعاثات الكربونية الضارة وكذلك نشر ثقافة الترشيد والاستدامة من حيث إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة بأفكارهم وابتكارهم، والاهتمام بمبادرات الطاقة المتجددة وتأسيس الأجيال القادمة عليها وإشراك الطلاب وتطويرهم في مجال الطاقة الكهربائية. وحرصت "تنوير" من خلال هذه المسابقة على غرس ثقافة الإبداع والابتكار والتميز في قطاع التعليم، بدءًا بالمدرسة وانطلاقًا إلى المعلم، وتتويجًا بالطالب، إيمانًا منها بشد عضد المجتمع عبر تحفيز أجيال المستقبل، لينطلقوا بعدها بحرية إلى آفاق رحبة من الإبداع والابتكار والتميز خدمة للوطن والبشرية، وتحقيقًا للتنمية المستدامة.

ورعى الحفل سعادة الدكتور الشيخ سعيد بن حميد الحارثي والي خصب، بحضور المهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "تنوير" وعدد من الإدارة التنفيذية بالشركة والمدعوين. وألقت سميرة بنت سالم المغيرية مديرة دائرة التواصل بـ"تنوير" كلمة الشركة أوضحت فيها أنه شارك في المسابقة أكثر من 100 طالب وطالبة من 12 مدرسة في محافظة مسندم، حيث استهدفت المسابقة طلبة المدارس صفوف (9 - 11)، وتم تحديد معايير للمسابقة تتعلق في مجالات "الطاقة المتجددة" و"السلامة من مخاطر الكهرباء" و"المحافظة على البيئة" و"الاستدامة".

وقالت المغيرية إن "تنوير" قامت بتشكيل فريق لجنة التقييم، مكونة من مجموعة موظفي المدیریة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة مسندم، وكذلك من "تنوير" برئاسة المدير الإقليمي للشركة بمحافظة مسندم، وذلك لتقييم المدارس المشاركة من حيث فكرة المشروع وخصائصه وأهميته والابتكار وكذلك الجدوى من المشروع والتجربة العملية ومدى تطبيق الفكرة في إمكانية استخدامها.

وقام سعادة الدكتور الشيخ والي خصب- راعي المناسبة- بجولة في المعرض المصاحب، حيث تعرف الحضور على مشاريع المدارس المشاركة بالمسابقة، وتم خلال الحفل تكريم المدارس الفائزة بجائزة تنوير للتميز.

وتوجت بالمركز الأول مدرسة المحمدية للتعليم الأساسي بولاية بخاء بجائزة أفضل مشروع ابتكاري على مستوى المحافظة بمشروع "التطبيق الذكي ترشيد" في مجال ترشيد الكهرباء، فيما فازت مدرسة جوهرة عمان للتعليم الأساسي بولاية خصب بالمركز الثاني بمشروع "الشاحن السياحي الصديق للبيئة" في مجال الطاقة المتجددة، أما مدرسة سكينة بنت الحسين للتعليم الأساسي بولاية دبا فقد حصدت المركز الثالث بمشروع "مد خيوط شمس مزرعتي بلا ضحايا" في مجال الطاقة المجددة، ونالت مدرسة خولة بنت الأزور للتعليم الأساسي بولاية خصب المركز الرابع بمشروع "نساهم من أجل خولة" في مجال الطاقة المتجددة.

وفازت بالمركز الخامس مدرسة النصر للتعليم الأساسي بولاية مدحاء وجاء عنوان مشروعها "تحويل الضجيج إلى طاقة كهربائية" في مجال إنتاج الطاقة، وفازت مدرسة حمزة بن عبدالمطلب للتعليم الأساسي بنيابة ليما بولاية خصب بالمركز السادس بمشروع "بيوت عمان لتنوير المستقبل"، كما فازت مدرسة تماضر بنت عمرو للتعليم الأساسي بولاية مدحاء بالمركز السابع بعنوان "مدحاء تجمع الطاقة الشمسية".