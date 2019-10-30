"كيار" يتراجع إلى إعصار من الدرجة الأولى.. و"الصحة" ترفع جاهزية الخدمات

مسقط- الرؤية

أصدرت المديرية العامة للأرصاد والأحوال الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أمس التقرير رقم 4، والخاص بالحالة الجوية في بحر العرب؛ حيث أظهرت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري "کیار" وسط بحر العرب اليوم الأربعاء.

ويصنف الأعصار من الدرجة الأولى على خط عرض 19.6 درجة شمال وخط طول 62.1 درجة شرق، ويبعد عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 440 كيلومترا وتحديدا في رأس مدركة، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع.

وضمن الجهود المبذولة لرفع جاهزية السلطنة للتعامل مع الحالة المدارية "كيار"، من جانبها لجان القطاع الفرعية بوزارة الصحة، في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار باتخاذ الإجراءات الاحترازية الازمة لرفع كفاءة الاستجابة.

وأكّدت وزارة الصحة استمرار عمل مستشفى مصيرة من أجل مواصلة تقديم الخدمات الأساسية، ويجري التنسيق والمتابعة مع مركز إدارة الحالات الطارئة في وزارة الصحة لمتابعة استعدادات قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة وسير عمل المؤسسات الصحية في مقاطعة جنوب الشرقية.

وقالت الوزارة إنه يجري أيضا التنسيق والمتابعة مع اللجنة الفرعية للدفاع المدني في المحافظة حول تطورات الحالة المدارية ومدى تأثيرها على ولايات المحافظة.

ومن جهة ثانية، واصلت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جهودها في إزالة الآثار الناتجة جراء التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية "كيار"، التي تشهدها السلطنة حاليا، وتسببت في ارتفاع الأمواج ودخول مياه البحر للساحل مما أدى إلى تأثر بعض المناطق السكنية والمرافق الخدمية.

وشفطت الوزارة تجمعات المياه من الأحياء السكنية والطرق والمواقع العامة، كما فتحت قنوات تصريف المياه بولاية صور وعمل حاجز رملي لمنع وصول مياه البحر لمنازل المواطنين في نيابة رأس الحد، وإزالة المخلفات والمشوهات من الطريق المؤدي إلى فلج المشايخ بولاية جعلان بني بو حسن، كما قام مركز نيابة الأشخرة ومركز الرويس ببلدية جعلان بني بو علي بإزالة المخلفات من الشاطئ.