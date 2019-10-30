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اللجنة العمانية للثلاثي الحديث تدشن شعارها تحت رعاية اللجنة الأوليمبية

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:34 م بتوقيت مسقط

اللجنة العمانية للثلاثي الحديث تدشن شعارها تحت رعاية اللجنة الأوليمبية

 

مسقط – الرؤية

دشنت اللجنة العمانية للثلاثي الحديث، شعارها، ورزنامة من أعمالها، وذلك تحت رعاية السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية وبحضور لفيف من الرياضيين والإعلاميين في فندق كمبينسكي - الموج.

بدأ المؤتمر بالتعريف بدلالات شعار اللجنة وعرض رؤيتها وأهدافها وخططها المستقبلية لتعزيز مفهوم رياضة الثلاثي الحديث، وقدم العرض رئيس اللجنة محمد العبيداني الذي شارك ونظم العديد من سباقات الرجل الحديدي في السلطنة وخارجها أبرزها بطولة العالم للرجل الحديدي 2017 وحقق زمن مشرف بإنهائه للسباق في 14 ساعة و65 دقيقة و50 ثانية .

بعدها قدم هيثم الفرعي نائب رئيس اللجنة، عرضاً موجزاً عن الأهداف التنموية للجنة وكيفية تمكين الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العمل في مجالات رياضة الثلاثي الحديث المختلفة وإيجاد الفرص الاستثمارية فيها، كما تطرق إلى الشركات العمانية التي لها التجربة في استضافة السباقات والأحداث الخاصة برياضة الثلاثي الحديث، واستعرض أيضاً أهم التحديات المتوقع أن تعترض طريق اللجنة مستقبلاً وكيفية التعامل معها.

يذكر أن هيثم الفرعي شارك في سباق الرجل الحديدي 70.3 بمسقط وحقق زمنا قدره 5 ساعات و25 دقيقة، وفي نفس السباق بدبي في زمن قدره 5 ساعات و16 ثانية، وخاض نفس السباق في البحرين وأيضًا عدة سباقات دولية ومحلية لرياضة الترايثلون.

كما قدمت بيداء الزدجالي العضو المسؤول عن العلاقات الدولية، مخطط اللجنة لعمل الشراكة المناسبة مع الاتحادات الدولية والتنسيق معها للمشاركة في المسابقات أو استضافات المحافل الإقليمية والعالمية لرياضة الثلاثي الحديث بالسلطنة، إلى جانب التنسيق للرياضيين العمانيين للمشاركة في المسابقات والدورات والمؤتمرات الدولية.

وشاركت بيداء الزدجالي في تنظيم سباقات الترايثلون في السلطنة وخارجها أبرزها سباق الرجل الحديدي 70.3 مسقط و5150 في مسقط أيضًا، كما أنها شاركت في رياضة تسلق الجبال (الهايكنغ) في طاجيكستان وأذربيجان ومدغشقر وكينيا، ومثلت السلطنة في كرة السلة وسباقات الجري.

 

 

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