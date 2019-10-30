5 ميداليات ملونة للسلطنة في اليوم الأخير لمنافسات ألعاب القوى

مسقط – الرؤية

5 ميداليات ملونة .. فضيتان .. وثلاث برونزيات .. تلك كانت الحصيلة بختام منافسات اليوم الثالث والأخير لمسابقات ألعاب القوى وختام مشاركة السلطنة في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة 20 – 30 أكتوبر الجاري.

وحققت لاعبة المنتخب هناء الطوقية الميدالية الفضية في مسابقة الإطاحة بالمطرقة وحققت زميلتها ضحى السناوية الميدالية البرونزية في المسابقة ذاتها، أما في منافسات ذوي الإعاقة فقد نالت لاعبة المنتخب راية العبرية الميدالية البرونزية في مسابقة رمي الرمح، أما زميلاتها غالية الجابرية وإيمان الشامسية فقد حققتا الميدالية الفضية والبرونزية على التوالي في مسابقة رمي الرمح كذلك ولكن بفئات مختلفة وفق التصنيف الذي صنفت به لاعبات ذوي الإعاقة قبيل انطلاق المسابقات.

من جانبها أكدت الشيخة نعيمة الصباح، رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية، أن المنافسة كانت قوية في جميع الألعاب الـ11 في هذه الدورة، وحتى منافسات ذوي الاعاقة فقد شهدت تنافسا قويا بين الدول المشاركة والمتسابقين، وأوضحت فاطمة الحارثية مديرة بعثة وفد السلطنة، أن الدورة ناجحة من الناحية التنظيمية على الرغم من وجود ملاحظات بسيطة، ولكن في المجمل العام يمكن وصفها بأنها دورة ناجحة .

وفيما يخص بالنتائج فقد أشارت الحارثية أنه لم يكن طموحنا بهذا الانجازات وإنما كنا نترقب المزيد من قبل المنتخبات وخاصة الجماعية التي خرجت بميدالية برونزية وحيدة لمنتخب اليد.

وتابعت الحارثية لربما صعوبة المنافسة في هذه الدورة كان لها دورا في صعوبة تحقيق عدد ميداليات أكبر وكذلك بعض المنتخبات بها لاعبات جدد والمشاركة في هذه الدورة ستدفعها لبذل المزيد في الدورات القادمة.