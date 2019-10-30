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جامعة السلطان قابوس على قائمة "الأفضل عالميا"

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:23 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس على قائمة "الأفضل عالميا"

 

واشنطن- العمانية

أدرج تصنيف "يو إس نيوز" لأفضل الجامعات في العالم لعام 2020، جامعة السلطان قابوس ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وجاءت جامعة السلطان قابوس في المركز الـ16 على مستوى العالم العربي في التصنيف الذي ادرج 124 جامعة في المنطقة العربية بناءً على 11 مؤشراً لقياس أدائها وسمعتها في مجال البحوث الأكاديمية.

ومن خلال تصنيف أفضل جامعات المنطقة العربية، يمكن للطلاب مقارنة الخيارات المتاحة في 18 بلدا عربيا.

وتصنيف US NEWS يقوم على عدة معايير منها: النجاح الأكاديمى للجامعات، سمعة الأبحاث العالمية والإقليمية، حجم التعاون الدولي ومنح الدكتوراة.

 

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