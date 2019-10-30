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بيان حول عمليات التخريب أثناء سحب قرعة الأراضي السكنية بصلالة

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:38 م بتوقيت مسقط

بيان حول عمليات التخريب أثناء سحب قرعة الأراضي السكنية بصلالة

مسقط - الرؤية

نشرت وزارة الإسكان بيان رسما جاء فيه: "تود وزارة الإسكان التوضيح بشأن الأحداث المؤسفة، التي حصلت أثناء سحب القرعة على الأراضي السكنية للمواطنين والمواطنات المستحقين للأراضي السكنية بولاية صلالة بمحافظة ظفار".

وأوضحت الوزارة أنه تم نشر أسماء المواطنين والمواطنات عبر وسائل الإعلام لحضور سحب القرعة على الأراضي السكنية، وأثناء السحب بمبنى المديرية العامة للإسكان بمحافظة ظفار قام مجموعة من المواطنين بالتخريب والتعدي على الممتلكات العامة اعتراضًا على تخطيط الموقع المحدد لسحوبات القرعة.

وأضافت بأن الوزارة ماضية في استكمال سحوبات قرعة الأراضي للمواطنين والمواطنات حسب الأيام والتواريخ المحددة، والذين يبلغ عددهم 1223.

وأن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من قام بالتخريب والتعدي على الممتلكات العامة وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.


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