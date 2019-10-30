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بالفيديو والصور.. تواصل عمليات شفط مياه البحر من بعض الأحياء السكنية

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:00 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تواصل فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الشرقية، عمليات شفط مياة البحر من الأحياء السكنية بمنطقة رأس الحد المتأثرة بالمد البحري نتيجةً للحالة المدارية كيار .

كما قامت  فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة بعملية إسناد للجهات ذات الإختصاص في إزالة الأتربة وشفط المياه الناتجة عن المد البحري في الأحياء السكنية القريبة من الشواطئ في جنوب الباطنة.

إلى ذلك أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار تدفق السحب الماطرة وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة جنوب الشرقية.

 

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