انحراف "كيار" باتجاه الجنوب الغربي .. وتشكل حالة مدارية جديدة في بحر العرب

مسقط- الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن الإعصار المداري "كيار" بدأ في الانحراف باتجاه الجنوب الغربي ومن المحتمل أن يستمر في حركته محاذيا لسواحل محافظتي الوسطى وظفار ويبعد حوالي 200 كم عن السواحل العمانية "سواحل بحر العرب".

وتوضح آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشكل منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب بسرعة رياح حول المركز (17-27) عقدة ويتمركز حاليا على خط عرض 6.5شمالا وخط طول 76.2 شرقا، وتبعد عن سواحل السلطنة مايقارب 2500 كم ولا يوجد أي تأثير منها على السلطنه خلال 5أيام القادمة