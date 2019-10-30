هطول أمطار على جنوب الشرقية .. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج في بحر عمان وبحر العرب

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى انتشار وتدفق السحب الماطرة حاليا وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة جنوب الشرقية، كما تنتشر وتتكثف السحب على محافظة مسقط وأجزاء من محافظتي شمال الشرقية والداخلية.

وأضافت أن المد العالي يتزامن بين الساعة (9-11) صباحا و(10-12) ليلا اليوم مع ارتفاع الأمواج في بحر عمان (3-3.5 م) وبحر العرب (6-8 م) مما يؤدي الى دخول مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة.

يذكر أن الإعصار المداري "كيار" تراجع تصنيفه إلى الدرجة الثانية حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر ويتحرك باتجاه الغرب.

ويبعد مركز الإعصار عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 490 كيلومتر، فيما تقع أقرب سحب ممطرة على بعد حوالي 217 كيلومترا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 85 إلى 95 عقدة