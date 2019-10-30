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مبادرات واعدة في المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

تنطلق اليوم في التاسعة صباحا أعمال الدورة الثالثة من المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية "منصة توقيع الشراكات وإطلاق المبادرات"؛ وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد.

وتشتمل أعمال المنتدى إطلاق مبادرات واعدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث سيوقع عدد من الشركات اتفاقيات لدعم وتمويل عدد من الأنشطة المجتمعية، بما يترجم التزام هذه الشركات بتعظيم إسهامها في مسيرة التنمية الشاملة واستدامتها. ويشارك في المنتدى خبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية من داخل وخارج السلطنة، فضلا عن عقد ورش عمل متخصصة في اليوم التالي من أعمال المنتدى.

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