الأربعاء, 30 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

توفير الرعاية المتميزة لأبناء "مجلس التعاون" على رأس مناقشات وكلاء "الصحة"

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

توفير الرعاية المتميزة لأبناء "مجلس التعاون" على رأس مناقشات وكلاء "الصحة"


مسقط - الرؤية
عُقد صباح أمس الثلاثاء اجتماع لجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة لدول مجلس التعاون، الذي يسبق الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزارء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤتمر العام الثاني والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات بهدف الخروج بنتائج إيجابية تسهم في توفير الرعاية الصحية المُتميزة لأبناء دول المجلس، وترتقي بالعمل الصحي المشترك في دول مجلس التعاون. وفي مقدمة تلك المواضيع، تقرير الأمانة العامة عن قرارات المجلس الأعلى في مجال الصحة، ومتابعة قرار المجلس الأعلى بشأن فحص العمالة الوافدة وكذلك ودليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون والملف الصحي في البطاقة الذكية، وكذلك ضوابط الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المُعفاة من الضريبة المضافة، وقرار لجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس بشأن تخصيص حصة رياضية يومية في المدارس بدول المجلس وتقرير الأمانة العامة حيال ما تمَّ بشأن مؤتمر جنيف 2018م، بشأن معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بجودة الهواء.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 سبتمبر 2015

السلطنة تشارك في اجتماع وكلاء "العمل" بدول مجلس التعاون

المزيد

05 سبتمبر 2016

وزير الصحة يستعرض مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون في الرعاية الأولية والصناعات الدوائية والتعليم الطبي

المزيد

09 أكتوبر 2019

"عيش الخليج" على جدول أعمال اجتماع وكلاء السياحة بدول مجلس التعاون

المزيد

21 يناير 2019

وزير الصحة يبحث البرامج المشتركة بين دول مجلس التعاون

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هطول أمطار على جنوب الشرقية .. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج في بحر عمان وبحر العرب

المحليات - أخبار

آخر تحديث للإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

"التعدين" تطرح 34 فرصة استثمارية متاحة لرواد الأعمال في "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات الإعصار المداري "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الأديب غصن بن هلال العبري: السلطنة حالها أفضل من دول كثيرة.. والمستقبل واعد

قضايا محلية - حوارات

الجلسة الإجرائية لمجلس الشورى .. الأحد

عمان - الدولة والشورى

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة