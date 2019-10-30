توفير الرعاية المتميزة لأبناء "مجلس التعاون" على رأس مناقشات وكلاء "الصحة"



مسقط - الرؤية

عُقد صباح أمس الثلاثاء اجتماع لجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة لدول مجلس التعاون، الذي يسبق الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزارء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤتمر العام الثاني والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات بهدف الخروج بنتائج إيجابية تسهم في توفير الرعاية الصحية المُتميزة لأبناء دول المجلس، وترتقي بالعمل الصحي المشترك في دول مجلس التعاون. وفي مقدمة تلك المواضيع، تقرير الأمانة العامة عن قرارات المجلس الأعلى في مجال الصحة، ومتابعة قرار المجلس الأعلى بشأن فحص العمالة الوافدة وكذلك ودليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون والملف الصحي في البطاقة الذكية، وكذلك ضوابط الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المُعفاة من الضريبة المضافة، وقرار لجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس بشأن تخصيص حصة رياضية يومية في المدارس بدول المجلس وتقرير الأمانة العامة حيال ما تمَّ بشأن مؤتمر جنيف 2018م، بشأن معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بجودة الهواء.