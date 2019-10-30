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مناقشة وضع هدف خليجي للحد من استهلاك التبغ

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

مناقشة وضع هدف خليجي للحد من استهلاك التبغ


مسقط - الرؤية
اجتمعت أمس الثلاثاء اللجنة الخليجية لمُكافحة منتجات التبغ في مسقط، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن فعاليات الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤتمر العام الحادي والثمانين في دورته الرابعة والأربعين لمجلس وزراء بدول مجلس التعاون. واستعرض الاجتماع التقرير النهائي والتوصيات لدراسة اقتصاديات التبغ في دول مجلس التعاون. وناقش المجتمعون مجموعة من المواضيع منها: وضع هدف خليجي للحد من استهلاك التبغ ومتابعة تنفيذ خطة التوعية الصحية الخليجية لمكافحة التبغ.

 

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