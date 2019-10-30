جلسة استثنائية لـ"الشورى" لانتخاب الرئيس ونائبيه.. الأحد

مسقط - العمانية

يعقد مجلس الشورى، يوم الأحد المُقبل، الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس للفترة التاسعة من بين أعضائه الـ86، حسبما أعلن سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى.

وتوجه سعادته بأسمى عبارات الولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله وأمد في عمره- الذي يُولي الشورى العمانية جل اهتمامه وكريم عنايته. كما شكر سعادته الجهود الملموسة لوزارة الداخلية في الإعداد والتنظيم الجيد للعملية الانتخابية، مما انعكس على نجاح انتخابات الفترة التاسعة وما أفرزته من نتائج بوصول عدد من الكفاءات لتحقيق طموح وتطلعات وآمال الوطن والمواطنين، مؤكداً على أن الأمانة العامة للمجلس أعدَّتْ برنامجَ الجلسة وقامت بالتحضير لها سابقاً بهدف تهيئة الأجواء لإجراء هذه الانتخابات الداخلية وإنجاحها؛ حيث تجري عملية الانتخاب بشكل سري ومباشر.

وأضاف المحروقي أنَّ هذه الخطوة الإجرائية تأتي عملاً بالمادة رقم (58) مكررا (12) من النظام الأساسي للدولة، التي تنظِّم إجراءات الجلسة الاستثنائية، والآلية المتبعة في تنظيم هذه الجلسة، والتي أشارت نصًّا إلى أنَّ مجلس الشورى يجتمع بدعوة من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس لمثل فترته، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وتابع أنَّ اللائحة الداخلية للمجلس فصَّلت في المواد من 91 وحتى 98 الإجراءات التنفيذية أثناء انعقاد الجلسة الاستثنائية. وبين أمين عام مجلس الشورى أن الفترة التاسعة للمجلس تشهد توسعا في عدد الأعضاء بزيادة عضو آخر لولاية لوى؛ حيث تم انتخاب 86 عضوا بينهم امرأتان، ومن ضمنهم 55 عضوا جديدا و31 عضوا تمت إعادة انتخابهم، منوهاً إلى أن من بين الأعضاء الجدد 5 أعضاء سبق وأن كانت لهم تجارب سابقة في المجلس عبر انتخابهم في الفترة السابعة.