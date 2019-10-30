"الخدمة المدنية" ترصد آراء المشاركين في المنح التدريبية بالصين



مسقط - الرؤية

نظمت وزارة الخدمة المدنية ممثلة بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية لقاء مع المشاركين في المنح التدريبية المُقدمة من جمهورية الصين الشعبية الشقيقة، وذلك برعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، بحضور 51 مشاركا يمثلون مختلف الوحدات الحكومية.

وناقش اللقاء آراء المشاركين وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول البرامج التي شاركوا بها، بالإضافة إلى توضيح الجوانب السلبية والايجابية، وذلك بهدف التحسين والتطوير في مسار المنح الممنوحة من قبل الحكومة الصينية.

وعن انطباعات المشاركين في اللقاء قال علي الغافري، مدير دائرة الشؤون القانونية بصندوق الرفد: "كان لي الشرف في الالتحاق ببرنامج منهجيات إدارة العمليات التدريبية في القطاع العام بجمهورية الصين الشعبية وتحديدا بالعاصمة (بكين) خلال الفترة من الخامس وحتى الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المنصرم.

وأضاف الغافري: "دهشت بما رأيته على أرض الواقع من تجارب مثرية ورائدة في إطار البرنامج التدريبي الذي تم ابتعاثنا من أجله، فجمهورية الصين الشعبية تمتلك العديد من المقومات التي تجعل منها بلدا في مقدمة الدول".

وتابع مدير دائرة الشؤون القانونية بصندوق الرفد: "قمنا بتقديم عدد من المحاضرات والعروض التي توضح المكانة التي وصلت إليها السلطنة في بعض المجالات الإدارية والسياحية.

من جانبه قال د. أحمد بن سالم العبري، مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة، والذي شارك ببرنامج إدارة التخطيط الاستراتيجي، إنّ التجربة كانت مثيرة لأنّ البرنامج شمل أغلب المديرين العموم بالوحدات الحكومية، والبتالي كانت فرصة لتبادل الخبرات من خلال ورش العمل التي نفذت من خلال البرنامج بجمهورية الصين الشعبية.

أما الدكتورة سمية بنت جميل السكيتية، رئيسة قسم صحة الطفل بمحافظة الظاهرة فأشادت بالمنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن التجربة كانت رائعة، وحصلنا على الأهداف المرجوة من الدورة والتي سعينا إليها، ومنها الاطلاع على التجربة الصينية في الكشف المبكر عن مرض السرطان.