الجمعة .. انطلاق فعاليات الهجن بثمريت ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية

صلالة – الرؤية

تنطلق يوم الجمعة المقبل فعاليات مسابقات الهجن بولاية ثمريت بمحافظة ظفار، التي تأتي ضمن البرنامج السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم السابع عشر 2019/2020م بتنظيم من الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، حيث تستمر الفعاليات لمدة سبعة أيام من يوم الجمعة الأول من نوفمبر 2019م حتى يوم الخميس السابع من نوفمبر 2019م.

وتتوزع الفعاليات المنظمة لثلاث منافسات وهي مسابقة المحالبة التي تقام في أيام الجمعة والسبت، إضافة لمسابقة المزاينة التي تقام خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وتختتم الفعاليات يوم الخميس بالسباق التنافسي.

مسابقة المحالبة

تشارك في هذه المسابقة 3 فئات من النوق وهي فئة النوق العمانيات وفئة النوق الحزامي وفئة النوق غير الحزامي وذلك يومي الجمعة والسبت، حيث يتم حساب كمية الحليب بميزان الكيلوجرام، ويكرم صاحب الناقة الحاصلة على المراكز من الأول وحتى العاشر.

مسابقة المزاينة

في يوم الأحد يقام 16 شوطا مقسمة على مزاينة الفردي للنوق العُمانيات، ومزاينة الفردي للنوق المجاهيم، وذلك لسن الفطايم والحجائج.

وفي يوم الإثنين يقام 20 شوطًا لمزاينة الفردي للنوق العُمانيات وللنوق المجاهيم، وذلك لسن اللقايا والجذاع والثنايا والحول.

أما يوم الثلاثاء فيشهد إقامة 6 أشواط للمزاينة الفردية للضرائب لسن الفطايم والحجائج واللقايا والجذاع والثنايا والحول، إضافة لشوط لمزاينة الترصيص (الست) للنوق العُمانيات، وشوط المزاينة للجُمل (العشر) للنوق العُمانيات.

وفي يوم الأربعاء يقام شوط لمزاينة الترصيص (الست) لفئة المجاهيم، وشوط لمزاينة الجُمل (العشر) للمجاهيم.

السباق التنافسي

تبدأ فعاليات السباق التنافسي يوم الأربعاء بإقامة 13 شوطًا في السباق التنافسي، وفي يوم الخميس يختتم السباق بخمسة أشواط.

شروط السباق التنافسي

حيث تقتصر المشاركة في السباق على النوق العُمانيات الأصيلة والمملوكة كليًا من قِبل مواطنين عُمانيين، ويُمنع منعًا باتًا التنشيط بالدم أو استخدام المواد المنشطة والصدمات الكهربائية والمحفزات المحظورة الأخرى. ويُعتبر قرار اللجان المختصة بالتسنين والتشبيه قرارا نافذا حسب القانون المعمول به، وسيتم فحص كافة المنشطات والمحفزات في كافة أشواط السباق، وفي حال اكتشاف منشطات، فإنَّ الجائزة سوف تحجب، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين المعتمدة.

كما يحق للجهة المنظمة تقسيم الأشواط والجوائز كما تراه مناسبًا ويخدم المصلحة العامة، ويُشترط في أشواط ركض العرضة الطويل أن تكون الناقة المشاركة ناقة عرضة وعليها زانة العرضة كاملة، وألا يقل عمر الركبي عن 20 عامًا، وتقتصر المشاركة على النوق من فئتي الثنايا والحول فقط.