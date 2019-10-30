الصين تايبيه تستحوذ على جوائز عمان الدولية لكرة الطاولة

مسقط – الرؤية

أسدل الستار أمس الأول على منافسات بطولة عُمان الدولية للناشئين والأشبال لكرة الطاولة، والتي نظمتها اللجنة العمانية لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، وذلك برعاية صاحب السمو السيد ملك بن شهاب بن طارق آل سعيد، وحضور عبدالله بن محمد بامخالف رئيس اللجنة العمانية لكرة الطاولة وعدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية والمدعوين.

واستمرت البطولة لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 24 ولغاية 28 من أكتوبر الجاري، وذلك بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث سجلت البطولة الدولية التي استضافتها السلطنة للعام الثاني على التوالي مشاركة واسعة لأكثر من 125 لاعباً ولاعبة يمثلون17 دولة وهي: الصين تايبيه، بريطانيا، اليونان، فرنسا، الهند، إيران، الأردن، السعودية، لبنان، باكستان، قطر، روسيا، سيريلانكا، سنغافورة، السويد، الإمارات بالإضافة إلى السلطنة.

وهيمن لاعبو منتخب الصين تايبيه على جميع جوائز البطولة لفئة الفردي، والتي ضمت منافسات الناشئين للفردي للجنسين والأشبال للفردي للجنسين ومنافسات الفردي للبراعم للجنسين، إلى جانب سيطرة منتخب بلادهم بجوائز وألقاب بطولة الفرق التي اختتمت مساء يوم الجمعة الماضي.

وبلغت قيمة الجوائز الإجمالية لهذه البطولة نحو 8 آلاف دولار أمريكي، حيث استلم لاعبو منتخب الصين تايبيه النصيب الأكبر من هذه الجوائز المالية إلى جانب الحائزين على المراكز الثلاث الأولى في جميع الفئات، ويولي الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بتقديم مكافآت جيدة لهذه الفرق السنية كنوع من الدعم والتشجيع ولتحفيزهم في بذل المزيد من الجهود والارتقاء في مستوياتهم الفنية.