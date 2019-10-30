فضية و4 برونزيات حصيلة اليوم الثاني لمنافسات ألعاب القوى لرياضة المرأة الخليجية بالكويت

مسقط – الرؤية

نجحت منتخباتنا الوطنية في حصد الميداليات الملونة مع قرب ختام الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية، والتي تختتم اليوم في منافسات كرة القدم للصالات كآخر لعبة من الألعاب الـ11 التي تنافست عليها الدول في هذه الدول.

واستطاعت لاعبات منتخباتنا الوطنية من حصد 5 ميداليات ملونة في منافسات اليوم الثاني بفضية لغالية الجابرية في مسابقة الجلة وزميلتها إيمان الشامسية برونزية الجلة أيضًا، في حين حصلت سارة العنبورية على الميدالية البرونزية في مسابقة الرمح، وفي منافسات ألعاب القوى للأسوياء بدأ الثمار بعدما حصدت خديجة المنجية على الميدالية البرونزية في منافسات الوثب الثلاثي لتختتم الميداليات ببرونزية التتابع 4 × 100 متر.

من جانب آخر عقد صباح أمس الاجتماع الـ27 للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وناقش عدة مقترحات ولعل أهمها التثبيت على موعد الدورة السابعة لرياضة المرأة بأن تكون في مارس 2021م، ومن المتوقع أن تكون في ضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدأت منافسات اليوم الثاني من مسابقات ألعاب القوى بمسابقة الوثب الثلاثي، حيث تمكنت القطرية بشائر المنورية من الظفر بالمركز الأول بعدما سجلت مسافة وقدرها 10،55 متر، أما المركز الثاني فكان من نصيب الكويتية مريم كاظم بعدما سجلت مسافة وقدرها 10،46 متر، في حين جاءت لاعبة منتخبنا خديجة بنت سليمان المنجية في المركز الثالث بعد أن سجلت مسافة وقدرها 10،32 متر، أما غنية بنت يعقوب الناصرية فقد حلت في المركز الرابع في مسابقة قذف القرص بعد أن سجلت مسافة وقدرها 26،14 متر في حين الكويتية الحاصلة على المركز الثالث فقد رمت مسافة وقدرها 33،98 متر.

وفي ختام مسابقات ألعاب القوى كانت مسابقة التتابع 4 × 100 متر والمكون من خديجة المنجية ومزون العلوية وهبة العاصمية وعزة اليعربية بعد أن كانت الآمال لديهم في الخروج بميدالية فضية على أقل تقدير، ولكن الإصابات التي ألمت بالمنجية والعلوية قبيل انطلاق السباق وأيضًا التغيير في الفريق بعدما كان من المفترض أن تكون ورود في التتابع ليتم التعويض عنها بهبة العاصمية ليُحقق منتخبنا الميدالية البرونزية بزمن وقدره 51،4 ثانية، أما المركز الأول والميدالية الذهبية فقد ذهبت لمنتخب الكويت بعدما قضوا المسافة في زمن وقدره 49،2 ثانية وحلَّ المنتخب البحريني في المركز الثاني بزمن وقدره 49،4 ثانية.

أما نتائج مسابقات ألعاب القوى لذوي الإعاقة والتي شارك فيها لاعبات منتخبنا ففي مسابقة الرمح حصلت على المركز الأول الإماراتية مريم الزيودي بعد أن رمت الرمح بمسافة وقدرها 16،38 متر، أما المركز الثاني فكان من نصيب البحرينية ماجدة الطعمة بعد أن رمت الرمح مسافة وقدرها 10،58 متر، في حين جاء المركز الثالث من نصيب لاعبة منتخبنا سارة العنبورية بعدما رمت الرمح لمسافة وقدرها 9،20 متر، وفي منافسات الجلة حصلت على المركز الأول الإماراتية سهام الرشيدي بعدما حققت مسافة وقدرها 6،38 متر، أما المركز الثاني فكان من نصيب لاعبة المنتخب غالية الجابرية بعدما أن رمت الجلة لمسافة وقدرها 4،89 متر في حين نالت زميلتها ولاعبة منتخبنا إيمان الشامسية المركز الثالث بعد أن رمت الجلة لمسافة وقدرها 4،81 متر.