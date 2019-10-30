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المكتب التنفيذي لـ"الأولمبية" يناقش النظام الأساسي الموحد للاتحادات واللجان الرياضية

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

المكتب التنفيذي لـ"الأولمبية" يناقش النظام الأساسي الموحد للاتحادات واللجان الرياضية

مسقط – الرؤية

عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية اجتماعه الثالث لهذا العام ظهر أمس الثلاثاء برئاسة السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة حيث ناقش المكتب عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض الحضور محضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية الأخير الذي عقد في شهر أغسطس الماضي بمحافظة ظفار، كما تم استعراض محاضر اجتماعات اللجنة العُمانية للتضامن الأولمبي، واللجنة العُمانية للرياضة والمجتمع النشط.

واستعرض الحضور الموازنة التقديرية للجنة الأولمبية العمانية للعام القادم 2020م في ضوء الأنشطة والفعاليات والتكاليف الأخرى، كما تم استعراض المسودة النهائية للنظام الأساسي الموحد للاتحادات واللجان التي تتوافق مع القواعد واللوائح الأساسية حيث ارتأى المكتب أنَّ الاتحادات هي المعنية بالنظام الذي عرض عليهم وأخذت ملاحظاتهم بشأنه وعلى أن يتم عرضه على الجمعيات العمومية لكل اتحاد.

واطلع المكتب على بيان الاجتماع الثاني للجنة التسويق بالمجلس الأولمبي الآسيوي المنعقد في مدينة هانغتشو الصينية في شهر سبتمبر الماضي والذي تضمن تقديم عروض شاملة عن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في عام 2022 بالصين، حيث تم اعتماد 40 لعبة رياضية حتى الآن.

وأخذ المكتب العلم بالزيارة المحددة لمقابلة الدكتور توماس باخ والإدارات المختصة باللجنة الأولمبية الدولية ومن ضمنها التضامن الأولمبي الدولي وحدد لها تاريخ 8 نوفمبر القادم وبحيث يتم تعزيز الروابط وتفعيل أوجه التعاون بين اللجنتين ومناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالرياضة الأولمبية بما يعود بالنفع العام على الرياضة في السلطنة.

واختتم الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لهذا العام باستعراض الرسائل الواردة والمواضيع الأخرى المعروضة في بند ما يستجد من أعمال.

مما يجدر ذكره أنَّ التشكيل الحالي للمكتب التنفيذي لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية يضم كلاً من السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيساً، وعضوية كل من طه بن سليمان الكشري الأمين العام باللجنة، وخالد بن علي العادي، أمين الصندوق ومحسن بن حمد المسروري عضو مجلس الإدارة.

 

 

 

 

 

 

 

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