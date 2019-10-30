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آخر تحديث للإعصار المداري في بحر العرب

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:32 ص بتوقيت مسقط

آخر تحديث للإعصار المداري في بحر العرب

مسقط- الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن الإعصار المداري "كيار" إن تصنيف اإعصار المداري تراجع إلى الدرجة الثانية حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر ويتحرك باتجاه الغرب.

ويبعد مركز الإعصار عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 490  كيلومتر، فيما تقع أقرب سحب ممطرة على بعد حوالي 217 كيلومترا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 85 إلى 95 عقدة.

وأوضحت بأن التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري كيار :

١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة.

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨)م ، بحر عمان (٣-٣٫٥)م.

٤- امتداد مياه البحر على المناطق المنخفضة الساحلية تزامنا مع المد العالي.

٥-انخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي ستؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

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