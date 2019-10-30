نشر الصورة الصحيحة للإسلام

احتضنت السلطنة الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية؛ في خطوة تستهدف دفع مسيرة العمل المشترك في مجال العمل الإسلامي والأوقاف.

ومثّلت تصريحات صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بأهميّة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام على المستوى العالمي، وإبراز مدى احترام هذا الدين الحنيف للغير، تأكيدًا لجهود السلطنة، ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الرامية إلى تصحيح الصورة الخاطئة التي يصدرها البعض عن الإسلام، زورا وبهتانا، سواء من أبناء الإسلام الذين ضلوا الطريق وساروا على خطوات الشيطان أو من المتطرفين من خارج الإسلام الذين لا يقلون خطورة عن الصنف الأول.

التصريحات أبرزت كذلك أهميّة قيام الدول الإسلامية لمعالجة القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وحشد الجهود من أجل مواجهة حملات الكراهية والتعصب وإرساء مبادئ العدل والمساواة بين الناس جميعا، والتي نصّ عليها الدين الحنيف.

إنّ جهود السلطنة في رسم الصورة الصحيحة للإسلام لا تخفى على أحد، وأبلغ دليل على ذلك معرض "رسالة الإسلام من عمان" الذي يطوف دول العالم أجمع، لينشر الأفكار الصحيحة عن الإسلام.