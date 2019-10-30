الأربعاء, 30 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

نشر الصورة الصحيحة للإسلام

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:26 ص بتوقيت مسقط

نشر الصورة الصحيحة للإسلام

احتضنت السلطنة الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية؛ في خطوة تستهدف دفع مسيرة العمل المشترك في مجال العمل الإسلامي والأوقاف.

ومثّلت تصريحات صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بأهميّة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام على المستوى العالمي، وإبراز مدى احترام هذا الدين الحنيف للغير، تأكيدًا لجهود السلطنة، ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الرامية إلى تصحيح الصورة الخاطئة التي يصدرها البعض عن الإسلام، زورا وبهتانا، سواء من أبناء الإسلام الذين ضلوا الطريق وساروا على خطوات الشيطان أو من المتطرفين من خارج الإسلام الذين لا يقلون خطورة عن الصنف الأول.

التصريحات أبرزت كذلك أهميّة قيام الدول الإسلامية لمعالجة القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وحشد الجهود من أجل مواجهة حملات الكراهية والتعصب وإرساء مبادئ العدل والمساواة بين الناس جميعا، والتي نصّ عليها الدين الحنيف.

إنّ جهود السلطنة في رسم الصورة الصحيحة للإسلام لا تخفى على أحد، وأبلغ دليل على ذلك معرض "رسالة الإسلام من عمان" الذي يطوف دول العالم أجمع، لينشر الأفكار الصحيحة عن الإسلام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 ديسمبر 2018

نقد الواقع .. بداية المراجعة الصحيحة

المزيد

02 مايو 2016

المواطنة الصحيحة حجر الأساس في صرح السلم الأهلي

المزيد

08 يوليو 2016

صور تكشف انتماء أوباما للإسلام

المزيد

18 نوفمبر 2018

الشرطة تحث على اتباع السلوكيات الصحيحة في التعبير عن حب الوطن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر تحديث للإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

"التعدين" تطرح 34 فرصة استثمارية متاحة لرواد الأعمال في "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات الإعصار المداري "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الأديب غصن بن هلال العبري: السلطنة حالها أفضل من دول كثيرة.. والمستقبل واعد

قضايا محلية - حوارات

الجلسة الإجرائية لمجلس الشورى .. الأحد

عمان - الدولة والشورى

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة