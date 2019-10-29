الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تقييم خطط عمل "برنامج تأسيس الشركات المبتكرة"

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

تقييم خطط عمل "برنامج تأسيس الشركات المبتكرة"

مسقط - الرؤية

عقدتْ وزارة القوى العاملة -مُمثلة باللجنة الإشرافية لبرنامج التعاون لتأسيس الشركات المبتكرة- أمس، الاجتماعَ الثاني برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة.

واستعرضَ الاجتماع ما أنجزته اللجنة الفنية لبرنامج التعاون، إلى جانب الاطلاع على عرض مرئي لبرنامج تسريع الابتكار وآلية التقديم. ويهدف البرنامج إلى التعاون في نشر ثقافة الابتكار وتعزيز مهارات الثورة الصناعية والاستفادة من أفكار الشباب واستخدام التكنولوجيا المتاحة لمواكبة متغيرات سوق العمل لتحقيق أفضل النتائج، كما يهدف إلى إيجاد سبل للتعاون مع المؤسسات لدعم التكنولوجيا والابتكار، والأخذ بيد الطاقات الشابة ودعم مشاريعهم وابتكاراتهم، وإيجاد البيئة المحفزة والمشجعة لتنميتها وتطويرها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 أكتوبر 2019

"فنية إدارة برنامج التعاون لتأسيس الشركات المبتكرة" تناقش معايير اختبار الابتكارات

المزيد

10 مايو 2016

تأسيس أول شركة لتمويل المشاريع المبتكرة في السلطنة برأسمال 50 مليون ريال

المزيد

07 مايو 2015

جامعة ظفار تنظم ورشة ريادة الأعمال وهندسةالعمليّات المبتكرة في إدارة الشركات

المزيد

12 نوفمبر 2016

مناقشة تأسيس الشركات الأهلية وأهميتها بكلية مسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التعدين" تطرح 34 فرصة استثمارية متاحة لرواد الأعمال في "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات الإعصار المداري "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الأديب غصن بن هلال العبري: السلطنة حالها أفضل من دول كثيرة.. والمستقبل واعد

قضايا محلية - حوارات

الجلسة الإجرائية لمجلس الشورى .. الأحد

عمان - الدولة والشورى

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" الى الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة