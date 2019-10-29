تقييم خطط عمل "برنامج تأسيس الشركات المبتكرة"

مسقط - الرؤية

عقدتْ وزارة القوى العاملة -مُمثلة باللجنة الإشرافية لبرنامج التعاون لتأسيس الشركات المبتكرة- أمس، الاجتماعَ الثاني برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة.

واستعرضَ الاجتماع ما أنجزته اللجنة الفنية لبرنامج التعاون، إلى جانب الاطلاع على عرض مرئي لبرنامج تسريع الابتكار وآلية التقديم. ويهدف البرنامج إلى التعاون في نشر ثقافة الابتكار وتعزيز مهارات الثورة الصناعية والاستفادة من أفكار الشباب واستخدام التكنولوجيا المتاحة لمواكبة متغيرات سوق العمل لتحقيق أفضل النتائج، كما يهدف إلى إيجاد سبل للتعاون مع المؤسسات لدعم التكنولوجيا والابتكار، والأخذ بيد الطاقات الشابة ودعم مشاريعهم وابتكاراتهم، وإيجاد البيئة المحفزة والمشجعة لتنميتها وتطويرها.