"التعدين" تطرح 34 فرصة استثمارية متاحة لرواد الأعمال في "ابدأ مشروعك"

مسقط - الرؤية

عرضتْ الهيئة العامة للتعدين 34 فرصة استثمارية في قطاع التعدين، بملتقى "ابدأ مشروعك" الذي نظمته الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، بحضور رسمي رفيع المستوى، وجمع غفير من رواد الأعمال.

ويعدُّ الملتقى مبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم فرص استثمارية لرواد الأعمال وخريجي الكليات والجامعات والباحثين عن عمل وأصحاب المواهب والابتكارات. وقد جمع الجهات الداعمة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون بذلك منصة تجمع ما يحتاجه الشباب لبدء مشاريعهم الخاصة، بما يتسق مع التوجه الوطني في جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية لضمان خلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وجاءتْ مشاركة الهيئة العامة للتعدين بناءً على التوجه الذي تنتهجه في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتماشيا مع إستراتيجية عمان للتعدين، التي أوصت بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع التعدين، وكذلك لإيمانها بقدرات الشباب العماني الطموح في خوض تجربة الاستثمار التعديني.

وقدمت الهيئة في الملتقى ورقة عمل حول الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعدين، وأشارت إلى 3 مجالات رئيسية يمكن أن تكون فرصا ذات جدوى؛ وهي: مجال إدارة وتشغيل مواقع الردميات العامة، ومجال إعادة تدوير المخلفات التعدينية، ومجال المشتريات والتوريدات للشركات التعدينية.

وتوزعت الفرص الاستثمارية المطروحة على عدد من محافظات وولايات السلطنة، ومعظمها جاهز للاستثمار ويستطيع رواد الأعمال التنافس عليها من خلال التسجيل عبر منصة ريادة، وهناك فرص قيد الإجراءات سينتهى منها قريبا، وفرص أخرى قادمة. وتعد مبادرة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى مبادرات إستراتيجية عمان للتعدين، وتهدف إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار لهذه المؤسسات في قطاع التعدين في شقيه السفلي والعلوي، وصولا إلى تعظيم القيمة المحلية المضافة للأنشطة التعدينية في الاقتصاديات المحلية.

وتشملُ الفرص الاستثمارية: إدارة وتشغيل مواقع الردميات العامة، وهي مواقع تحددها الهيئة العامة للتعدين ويصدر بشأنها ترخيص تعديني وتستثمر وتدار وتشغل من قبل مؤسسة ما لتوفير مواد ردمية غير مكسرة تغطي احتياجات وطلبات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني البسيطة ومقاولي المشاريع الحكومية التي لا تتجاوز في المرة الواحدة 50 شحنة. وتعرض الهيئة عبر منصة ريادة 14 فرصة استثمارية مخصصة لمواقع الردميات العامة موزعة على عدد من محافظات وولايات السلطنة.

وعرضت الهيئة أيضا فرصا استثمارية لإعادة تدوير المخلفات التعدينية، وتُعنى هذه الفرص بإعادة تدوير مخلفات المحاجر ومصانع الرخام والاستفادة منها بتشكيل منتجات جديدة ذات جدوى اقتصادية. وفي هذا المجال، عرضت 3 فرص استثمارية ستدعم بتوقيع عقد مع 3 شركات رخام لتزويد المستثمر الصغير بالمواد الخام، وهي: شركة النصر للتجارة والمقاولات، وشركة الرخام العماني، وشركة العالمية للرخام، وستضمن الهيئة تقليل الآثار البيئة الناتجة عن ردم المخلفات وتعظيم القيمة المحلية المضافة.

كما عرضت الهيئة فرصا استثمارية في مجال المشتريات والتوريدات، ومجملها 17 فرصة استثمارية متنوعة بين توفير الأدوات الصحية وتوريد الأثاث وتوفير ملابس وأدوات الأمن والسلامة وصيانة المبردات والثلاجات والمكيفات ونقل الديزل وتوفير قطع غيار المركبات وتزويدها بالصناديق الخشبية ومواد التنظيف...وغيرها.