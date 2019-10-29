انطلاق جلسات "ملهمون" في نسختها الثالثة بجامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ جامعة السلطان قابوس، مساء أمس الأول، فعالية جلسة "ملهمون" في نسختها الثالثة، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة؛ وذلك بالقاعة الكبرى لمركز الجامعة الثقافي بالشراكة مع Coach4Change.

وتستضيف الجامعة مجموعة من الشباب الملهمون الذين حققوا إنجازات كبيرة، كما أدارت الجلسة الحوارية الدكتورة لمياء بنت عدنان الحاج أستاذ مساعد بقسم الأحياء بكلية العلوم.

وتهدفُ جلسة "ملهمون" في نسختها الثالثة، إلى إلهام شباب المجتمع، وتحفيزهم لتحقيق طموحاتهم في الحياة من خلال تبادل النقاش، وشارك في الجلسة المهندس هاشم الراشدي خريج كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، وهو عاشق للفيزياء، وبدأ بنقل الحقائق الفيزيائية بشكل ممتع، وكيف أن الطرق الطويلة تدفعه لخلق سيناريوهات يخلق فيها شخصيات تدخل في حوارات وأسئلة علمية تساعده على البحث وإيجاد الإجابات، ومعروف باسم: آينشتاين عمان.

كما شارك الباحث المهندس ماجد العنزي من المملكة العربية السعودية، والذي عكف على نشر ملخصات لنتائج البحوث العلمية الأجنبية والعربية بشكل مبسط ليستفيد منها جميع شرائح المجتمع، عبر منصته في وسائل التواصل الاجتماعي، وشغفه بالبحث وترجمة العلوم دفعه لنشر ثقافة البحث العلمي والإبداع.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور محمد قاسم أستاذ مساعد في كلية الدراسات التكنولوجية في الكويت، ويحاضر في قسم الهندسة الإلكترونية، وهو يعد ويقدم بودكاست "السايوير" (برنامج علمي تكنولوجي صوتي)، يكتب في موقع الجزيرة (علوم)، يشجع ويحث على العلم بشغف كبير، إضافة إلى مشاركة الدكتور محمد ربيّع العنزي من دولة الكويت، وهو عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية، ويتبوأ منصب نائب رئيس الجمعية الدولية للروبوتات الخدمية، وحصل على المركز الأول لأفضل رسالة دكتوراه في العام 2014 على مستوى المملكة المتحدة التي تحتل صدارة دول العالم في الهندسة والعلوم. ورسالته الدكتوراه تتمركز حول تصنيع المجسات بإستخدام النانو.