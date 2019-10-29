انطلاق قافلة ينقل الخيرية لتحديث بيانات الأسر المتعففة ومعرفة احتياجاتهم

ينقل - ناصر العبري

انطلقتْ قافلة ينقل الخيرية للزيارات الميدانية، التي نظَّمها فريق ينقل الخيري، المندرج تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الأولى لسنة 2019.

وقالت سعاد العلوية رئيسة فريق ينقل الخيري، إنَّ الزيارة الميدانية للأسر المتعففة في ولاية ينقل تأتي بعد مخاطبة رشداء قرى الولاية من قبل سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري والي ينقل لتسهيل عمل الزيارات وإبلاغ أهالي القرية.

وأضافت العلوية بأنه تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعات تم تدريبهم على زيارات الأسر وآلية تعبئة البيانات؛ حيث تهدف هذه الزيارات الى تحديث بيانات حالات الاسرة المتعففة ومعرفة احتياجاتهم على أرض الواقع، وتم زيارة أكثر من أربعة عشر منزلنا في قرية حيل الخنابشة.

وأوضحت أن القافلة مستمرة في الزيارات الميدانية إلى أنْ ننتهي من زيارة وتحديث جميع بيانات الأسر في قرى الولاية، كما أنَّ الزيارات الميدانية تكشف لنا عن أسر جديدة متعففة غير مسجلة في قوائم المساعدات بالفريق.