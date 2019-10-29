شرطة عمان السلطانية تنظم ملتقى صور لأمن المرافق الحيوية 2019

صور - حمد العلوي

انطلقتْ بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، فعاليات ملتقى صور لأمن المرافق الحيوية 2019م، والذي تُنظِّمه الإدارة العامة للعمليات بشرطة عمان السلطانية، بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية خلال الفترة 29-30 أكتوبر.

ورعى حفل افتتاح الملتقى اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وبحضور سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي صور، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص.

ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني لمسؤولي الأمن بالمنشآت والمرافق الحكومية والخاصة في الإدارة الامنية والأمن التقني، بما يحقق الحماية الذاتية ضد المخاطر المختلفة، ويشارك فيه 200 مشارك من مسؤولي ومشرفي الأمن والسلامة لمختلف المنشآت وخبراء وأساتذة وضباط متخصصين في مجال الأمن الوقائي (التقني والمادي).

من جانبه، قال العميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات، إنَّ إدارة الاستشارات الأمنية تعمل وضمن اختصاصها الأصيلة على تقديم المشورة الأمنية للمؤسسات والمنشآت والمرافق الحيوية العامة والخاصة بالسلطنة والفعاليات وإجراء المسوحات الأمنية لها؛ بهدف وضع التدابير والاحتياطات الأمنية الكفيلة بتأمينها وحمايتها ضد مختلف المخاطر الأمنية.

ويهدف ملتقى صور لأمن المرافق الحيوية 2019 إلى إطلاع المشاركين على أفضل الممارسات التطبيقية في أمن المرافق الحيوية وتوسيع مداركهم في أحدث ابتكارات المجال الأمني والتقني والمادي، وليتيح لهم تبادل الخبرات المنية المحلية والإقليمية والدولية فيما بينهم ومع الشركات الأمنية المشاركة في المعرض الأمني المصاحب للملتقى ومدى الاستفادة منها فيما تقدمه من الحلول والابتكارات والمنتجات الحديثة بمجال الأمن والسلامة، إلى جانب تعزيز مفاهيم المستويات الأمنية لدى المشاركين من حيث الإجراءات الأمنية الواجب تنفيذها في كل مستوى وفقا للمتطلبات الأمنية وتدريبهم على مهارات تقييم التهديدات وتحليل المخاطر الأمنية بالمنشآت.

وستختتم اليوم الأربعاء فعاليات الملتقى بتقديم محاضرات وجلسات حوارية تتناول مواضيع المفاهيم الأمنية للأمن الصناعي وإدارة الأزمات وأمن البنية الأساسية وجرائم الإنترنت والشبكة المظلمة وإدارة أمنية متكاملة ناجحة ضمن مشاريع البنية الأساسية الوطنية المهمة، وتهديدات وسائل التواصل الاجتماعي للمرافق الحيوية، واستمرارية الأعمال في المؤسسات والمنشآت الحيوية والنظام الأمني الذكي "اكتشف الأمن الذكي" والابتزاز الإلكتروني.