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"القوى العاملة" تناقش تحديات العمالة الوافدة مع ممثلي سفارة أوغندا

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:08 م بتوقيت مسقط

"القوى العاملة" تناقش تحديات العمالة الوافدة مع ممثلي سفارة أوغندا

مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة الحوار مع سفارات الدول المرسلة بوزارة القوى العاملة اجتماعًا مع ممثلي سفارة جمهورية أوغندا؛ لمناقشة الإشكاليات التي تواجه القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص من هذه الجنسية؛ وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الحوار مع سفارات الدول المرسلة للقوى العاملة، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (301/2017)، وتختص بالاجتماع مع سفارات الدول المرسلة للقوى العاملة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي تُواجه القوى العاملة غير العمانية المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم المقررة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

وأكَّدتْ اللجنة لممثلي السفارة ضرورة التزام القوى العاملة بالقوانين المعمول بها في السلطنة، وأهمية تبادل المعلومات والقضايا المتعلقة بالمشاكل التي تُواجهها القوى العاملة الوافدة، وضرورة توعية القوى العاملة من جنسياتهم قبل مغادرتها إلى السلطنة للحد من الممارسات غير القانونية، ولتحقيق المزيد من الاستقرار في العلاقة بين أطراف العمل.

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