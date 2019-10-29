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وفد هولندي يطلع على تقنيات "حيا للمياه" للحفاظ على البيئة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

وفد هولندي يطلع على تقنيات "حيا للمياه" للحفاظ على البيئة

مسقط - الرؤية

زارَ "حيا للمياه" وفدٌ هولنديٌّ ضم عدداً من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة بمملكة هولندا، وتعرف الوفد على مكونات بحيرات الأنصب التي تعد بيئة متنوعة وجاذبة للحياة الفطرية بشكل عام وللطيور المحلية والمهاجرة بشكل خاص. كما زار الوفد محطة السيب لمعالجة مياه الصرف الصحي، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي.

 وكان في استقبال الوفد عددٌ من المسؤولين بالشركة، واستمع الوفد إلى شرح موجز عن أهم عناصر الحياة البرية الموجودة في البحيرات، إلى جانب التجول بين البحيرات الخمس والاستمتاع بمشاهدة الطيور التي تزخر بها هذه البحيرات، كما تعرف الزوار على أنواع الأشجار العمانية الموجودة في البحيرات كالسدر والقرط والغاف...وغيرها؛ حيثُ تعمل الشركة على تجميع وإكثار الأشجار العمانية من مختلف المناطق مثل محافظة ظفار والجبل الاخضر وغيرها وقد تم زراعة أكثر من 400 شجرة من مختلف النباتات.

وزار الوفد الهولندي كذلك محطة السيب لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تتميز بكفاءتها وصداقتها للبيئة، حيثُ تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 62 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًّا وبمتوسط إنتاج يومي من المياه المعالجة يقترب من 54 ألف متر مكعب يوميًّا، وقد أنتجت المحطة خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 9.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيًّا.

وقدم عبدالكريم الهنائي مدير أول بمنطقة السيب عرضاً مرئيًّا حول دور حيا للمياه في المحافظة على البيئة وخططها الطموحة لحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث. وألقى العرض المرئي الضوء على مراحل معالجة مياه الصرف الصحي التي تتدفق من خلال الأنابيب إلى محطات الضخ ومنها إلى محطة السيب.

وتجول الوفد بمختلف مرافق المحطة مثل وحدات المعالجة المركزية، ومختبر فحوصات المياه، ووحدة معالجة الروائح، ووحدة انتاج الحمأة، وأحواض تخزين المياه المعالجة، وغرف التحكم والمراقبة، ومكاتب إدارة المحطة.

وأشاد الوفد بمستوى المعالجة الثلاثية في المحطة والتي توفر مياه صالحة لمختلف الاستخدامات مثل الزراعة المنتجة والمسطحات الخضراء ومختلف الاستخدامات الصناعية والتجميلية مثل أبراج التبريد...وغيرها.

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