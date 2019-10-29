نمو صافي أرباح "صحار الدولي" بنسبة 14.22%

مسقط - الرؤية

بلغ صافي أرباح بنك صحار الدولي 25,059 مليون ريال عماني، مقارنة مع 21,940 مليون ريال عماني للفترة نفسها من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو بلغت 14,22%، بحسب النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وقال محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة صحار الدولي: في ظل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الرشيدة، يشهد القطاع المصرفي بالسلطنة نموًا كبيرًا في مجال الأعمال، وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي والمالي بسبب تقلبات أسعار النفط، فإن تركيز الحكومة المستمر على قطاعات التنويع الرئيسية كالموانئ والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة من شأنها أن تخلق فرصًا كبيرة للقطاع المصرفي في السلطنة من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وفي ظل هذه الأرقام الإيجابية، يتمتع صحار الدولي بمكانة جيدة في السوق تمكنه من الاستفادة الأمثل من الفرص المستقبلية، إضافة إلى القيام بدوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواصلة خلق قيمة مستدامة للأطراف ذات الصلة.

وشهد إجمالي إيرادات التشغيل للبنك ارتفاعا بنسبة 6,27% ليسجل في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 ما قيمته 74,018 مليون ريال عماني مقارنةً بـ69,650 مليون ريال عماني سجلها البنك في الفترة نفسها من العام 2018، كما شهد صافي إيرادات التشغيل ارتفاع بنسبة 1,32% ليسجل في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 40,347 مليون ريال عماني مقارنة بـ39,821 مليون ريال سُجلت في التسعة أشهر الأولى من عام 2018. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، سجل البنك ارتفاعا في إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 12,88%، حيث بلغ الإجمالي 33,671 مليون ريال عماني مقارنة مع 29,829 مليون ريال عماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018؛ الأمر الذي يترجم جليًّا استمرار صحار الدولي في الاستثمار في الموارد البشرية والبنية الأساسية للبنك، وعليه يواصل مُضي البنك قُدمًا في تحقيق النمو المستدام بما ينسجم مع أهدافه الإستراتيجية.

كما شهد إجمالي قروض البنك للزبائن ارتفاعًا بنسبة 12,48%، ليصل إلى 2,584 مليار ريال عماني في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة بـ2,297 مليار ريال عماني المسجلة في الفترة نفسها من العام المنصرم، كما حقق البنك نموًا في إجمالي الأصول بنسبة 12,47% ليسجل 3,338 مليار ريال عماني في الفترة نفسها مقارنة بـ2,968 مليار ريال عماني المسجلة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018. إلى جانب ذلك، سجلت ودائع الزبائن ارتفاعًا من 1,717 مليار ريال عماني سُجلت في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 إلى 1,994 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من العام الحالي مسجلةً نسبة ارتفاع 16,19%.