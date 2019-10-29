الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

آخر تطورات الإعصار المداري "كيار" في بحر العرب

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

آخر تطورات الإعصار المداري "كيار" في بحر العرب

 

مسقط- الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن الإعصار المداري "كيار" مازال تصنيفه على الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر و لا يزال يتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي في منتصف بحر العرب.

ويبعد مركز الإعصار عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 545  كيلومتر، فيما تقع أقرب سحب ممطرة على بعد حوالي 265 كيلومترا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ96 إلى 112 عقدة.

وأوضحت بأن التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري كيار :

١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة.

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨)م ، بحر عمان (٣-٣٫٥)م.

٤- امتداد مياه البحر على المناطق المنخفضة الساحلية تزامنا مع المد العالي.

٥-انخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي ستؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 مايو 2019

أخر تطورات الإعصار المداري (fani) في المحيط الهندي

المزيد

29 أكتوبر 2019

تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" الى الدرجة الثالثة

المزيد

29 أكتوبر 2019

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المزيد

24 مايو 2018

صدور التحذير رقم 1 حول الإعصار المداري في بحر العرب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التعدين" تطرح 34 فرصة استثمارية متاحة لرواد الأعمال في "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات الإعصار المداري "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الأديب غصن بن هلال العبري: السلطنة حالها أفضل من دول كثيرة.. والمستقبل واعد

قضايا محلية - حوارات

الجلسة الإجرائية لمجلس الشورى .. الأحد

عمان - الدولة والشورى

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" الى الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة