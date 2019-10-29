آخر تطورات الإعصار المداري "كيار" في بحر العرب

مسقط- الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن الإعصار المداري "كيار" مازال تصنيفه على الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر و لا يزال يتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي في منتصف بحر العرب.

ويبعد مركز الإعصار عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 545 كيلومتر، فيما تقع أقرب سحب ممطرة على بعد حوالي 265 كيلومترا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ96 إلى 112 عقدة.

وأوضحت بأن التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري كيار :

١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة.

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨)م ، بحر عمان (٣-٣٫٥)م.

٤- امتداد مياه البحر على المناطق المنخفضة الساحلية تزامنا مع المد العالي.

٥-انخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي ستؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.