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تتويج الفائزين بمسابقة التصميم المعماري لمبنى "مدائن"

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:54 م بتوقيت مسقط

تتويج الفائزين بمسابقة التصميم المعماري لمبنى "مدائن"

مسقط - الرؤية

أعلنت شركة شموخ للاستثمار والخدمات، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أسماء الفائزين بمُسابقة أفضل تصميم معماري لمشروع المبنى الرئيسي لـ"مدائن"، في حفل أقيم أمس في المبنى الرابع بواحة المعرفة مسقط، تحت رعاية هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ"مدائن". وحصل المهندس أيمن بن سيف بن حميد القرّي على المركز الأول وجائزة بقيمة 10 آلاف ريال عماني، بينما حصلت شركة آف آند أم الشرق الأوسط للاستشارات الهندسية على المركز الثاني وجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف ريال عماني، في حين حصلت شركة عبدالله مقدم وشركاؤه على المركز الثالث وجائزة نقدية بقيمة 2000 ريال عماني.

وبدأ الحفل بكلمة للمهندس مسلم بن جمعة الهديفي، الرئيس التنفيذي لشركة شموخ للاستثمار والخدمات، قال فيها إنَّ المسابقة هدفت إلى دعوة شركات التطوير العقاري وشركات الاستشارات المعمارية والهندسية وكذلك المهندسين المعماريين (طلاب الهندسة المعمارية) المحليين لتقديم المقترحات لإعداد التصميم المعماري للمبنى الرئيسي لمدائن بما يُحقق تطلعاتها المستقبلية وخطط توسعها. وبلغ عدد المشاركات 29 وتم تقييمها وفق معايير التقييم المشار إليها في مستند المسابقة من قبل لجنة تم تشكيلها من قبل (مدائن)، حيث تم فرز المشاركات على 3 مراحل، تأهل من خلالها 16 مشاركة للمرحلة الثانية، وتم دعوة 6 مشاركين للمرحلة الثالثة للمثول أمام اللجنة ومناقشة التصاميم المُقدمة، وعليه تم اختيار 3 فائزين للحصول على المراكز الثلاثة الأولى.

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