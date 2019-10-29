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منح نحو 20 ألف قطعة أرض سكنية بنهاية سبتمبر.. والداخلية في المقدمة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

منح نحو 20 ألف قطعة أرض سكنية بنهاية سبتمبر.. والداخلية في المقدمة

 

 

مسقط – الرؤية

بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظات السلطنة 19 ألفاً و992 قطعة أرض بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 25 ألفاً و953 قطعة أرض بنهاية سبتمبر 2018، فيما بلغ عدد قطع الأراضي التي تم منحها خلال سبتمبر 2019 فقط ألفين و159 قطعة 35.5% منها بمحافظة الداخلية وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 في محافظة الداخلية 5 آلاف و808 قطع أراض مقارنة بـ 6 آلاف و170 قطعة بنهاية سبتمبر 2018 فيما بلغ العدد بمحافظة مسقط ألفين و812 قطعة مقارنة بألفين و184 قطعة بنهاية سبتمبر 2018. وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظة شمال الشرقية ألفين و499 قطعة مقارنة بـ 4 آلاف و60 قطعة تم منحها بنهاية سبتمبر 2018م، كما بلغ العدد بمحافظة جنوب الباطنة ألفين و55 قطع مقارنة بـ 4 آلاف و70 قطعة بنهاية سبتمبر 2018م.

وفي محافظة جنوب الشرقية بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة ألفا و993 قطعة مقارنة بألفين و585 قطعة بنهاية سبتمبر 2018م. كما بلغ العدد في محافظة البريمي ألفا و277 قطعة مقارنة بـ 70 قطعة أرض سكنية تم منحها بنهاية سبتمبر 2018م.

وتم منح ألف و133 قطعة بمحافظة شمال الباطنة (باستثناء ولاية صحار) مقارنة بـ 628 قطعة بنهاية سبتمبر 2018م. وفي محافظة مسندم بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بنهاية سبتمبر الماضي 979 قطعة مقارنة بـ 13 قطعة بنهاية سبتمبر 2018م.

وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة في محافظة الظاهرة 621 قطعة بنهاية سبتمبر 2019م مقارنة بـ 4 آلاف و727 قطعة بنهاية سبتمبر 2018. وفي محافظة الوسطى تم منح 449 قطعة أرض سكنية مقارنة بـ 505 قطع بنهاية سبتمبر 2018م في حين تم منح 366 قطعة أرض بمحافظة ظفار مقارنة بـ 941 قطعة خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

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