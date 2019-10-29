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"كهرباء مزون" تشارك بـ 8 أوراق عمل في "سيجري الخليج"

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

"كهرباء مزون" تشارك بـ 8 أوراق عمل في "سيجري الخليج"


 

مسقط – الرؤية

 

شارك 7 موظفين من شركة كهرباء مزون في مؤتمر كهرباء الخليج الخامس عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سيجري الخليج 2019) والمعرض الرابع والعشرين للمُعدات الكهربائية، ومؤتمر ومعرض دول مجلس التعاون الخليجي للطاقة الذي انعقد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

 واستعرض موظفو شركة كهرباء مزون النتائج والأفكار والخبرات التي استخلصوها من أبحاثهم ودراساتهم في مجالات محددة بقطاع الكهرباء، عبر 8 أوراق عمل. وتضمنت ورقة حول"استراتيجية صنع القرار القائم على المخاطر: ممارسة شركة كهرباء مزون" وأخرى حول "نموذج توقعات الطلب على الكهرباء في كهرباء مزون" وورقة عن "تحليل مُقارن بين الخطوط العلوية لنقل الكهرباء وخطوط النقل تحت الأرض في عُمان" وورقة حول "الإمكانيات الكامنة للرياح البحرية والرياح الأطلسية فوق المناطق البحرية العمانية" وورقة بعنوان "نحو تطوير حواجز أنظمة الكهرباء المُستدامة والقوى الدافعة وسياسات تخزين الطاقة في السلطنة" وورقة حول "استخدام الأعمدة الخرسانية وأبراج الصلب في شبكات التوزيع 33 كيلو فولت و11  كيلوفولت - دراسة حالة لأحد مشاريع كهرباء مزون" وورقة أخرى عن "تخصيص موارد الشبكة الذكية للمشتركين باستخدام أسس متعددة المعايير".

 

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