جولة في "شباك المفصليات" من "عمان للموارد الوراثية"

مسقط - الرؤية

قرّر مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية فتح أبوابه لاستقبال موسم جديد للمقاهي العلمية، وذلك من خلال الخوض في أعماق المفصليّات العُمانية المذهلة؛ حيث إنّ المفصليات هي مجموعة من المخلوقات تتميّز بتنوعها وكثرة فصائلها ومنها العناكب وسرطان البحر والعث والحشرات واللافقاريات والديدان الألفية.

وسوف يقدم "مقهى موكا آند مور" بالعذيبة مشروب القهوة إضافة إلى أجواء ملائمة لتبادل أطراف الحديث حول هذا الموضوع الرائع اليوم الأربعاء بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

وقالت الدكتورة نادية السعدية المديرة التنفيذية لمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية: "إنها ليست مجرد كائنات مخيفة؛ بل تلعب المفصليات البرية والبحرية دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأنظمة البيئية، فتعمل كملقحات وعدو طبيعي للآفات وتقوم بإعادة التدوير وتوفير الغذاء وهي بمثابة أسمدة ومخصبات طبيعية للتربة. كما أنها توفر مصادر للدخل والغذاء للمجتمعات البشرية وتُعد مؤشرات مهمةٍ على التغيُّر البيئي". وأضافت السعدية: "في الحقيقة، إلى جانب كونها لاعبًا أساسيًا في البيئة الطبيعية، تساهم المفصليات في عالم الأعمال أيضًا من خلال توفير فرص في القطاع الغذائي، والقطاع الدوائي، والقطاع التجميلي، بل وتحمل مستقبلًا واعدًا من نوعٍ خاص. فهل تدري أنّه بمقدور المفصليات أن تؤثر في كل شيءٍ من حولنا بدءًا من صناعة المضادات الحيوية وانتهاءً بصناعة المركبات التجميلية المضادة لأعراض الشيخوخة؟ حتماً إنّه موضوع رائع لفتح الموسم الجديد للمقاهي العلمية لمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، ولا شك أنّه سيكون موضوعا مثمرا بالنقاشات الفعّالة الملهمة على التفكير والتأمل".