رئيسة "أكسفورد" في ضيافة جامعة مسقط احتفالاً بيوم المرأة العمانية

مسقط - الرؤية

استضافتْ جامعة مسقط البروفيسورة لويز ريتشاردسون رئيسة جامعة أكسفورد البريطانية العريقة؛ لبحث سبل الاستفادة منها، بما يعزز التعاون المشترك بين الطرفين، واستقطاب جملة من المفكرين وأصحاب الرأي والقيادات الدولية في شتى الميادان الأكاديمية والقضايا المرتبطة بالقيادة والريادة؛ بهدف تبادل الآراء والأفكار وإثراء تجربة الطالب والمهتمين.

وافتتحت رئيسة جامعة أكسفورد أولى سلسلة الندوات والمحاضرات المفتوحة التي تقيمها جامعة مسقط، وألقت محاضرة بعنوان "المرأة في القرن الواحد والعشرين"، بالتزامن مع احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية، بحضور معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي، ومعالي عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية، ومعالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي وزيرة التعليم العالي، ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، وعدد من المسؤولين والمسؤولات بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وسيدات الأعمال والمجتمع.

ومن هذا المنطلق، وتزامنا مع يوم المرأة العمانية، ارتأت جامعة مسقط الاحتفال بهذا اليوم؛ بما يتناسب ومكانة الجامعة العلمية والأكاديمية بإقامة محاضرة وورشة مصاحبة لمدة ثلاثة أيام متتالية على مستوى عالٍ يتلاءم ومكانة المرأة العمانية، ويسهم في تحقيق آمالها وطموحاتها والمكانة التي تبوأتها وستطرح المحاضرة عددا من المحاور؛ تدور حول حقبة الألفية الثالثة التي شهدت مرحلة جديدة للمرأة اتسمت بالتطور الملحوظ في مشاركة المرأة في عدة قطاعات حيوية وحضورها في التنمية في مختلف أقطار العالم، وقد حملت تحركا دولياً ايجابياً وتجارب مجتمعية استطاعت منها المرأة أن تكون لها قاعدة تنطلق منها.

وترتكز المحاضرة على بيان هذه التطورات التي شهدتها المرأة في القرن الواحد والعشرين، والتطلعات الكبيرة لتمكين المرأة في المجتمع، إضافة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة، وكيف يمكن إكسابها المزيد من الكفايات والمهارات لتمكين وتفعيل دورها في المجتمع المحلي والعالمي.

وفي هذا الشأن، قالت البروفيسورة يسرى بنت علي المزوغي رئيسة جامعة مسقط: نرحب اليوم بالبروفيسورة رئيسة جامعة أكسفورد بيننا، ومن دواعي الغبطة والسرور أن تأتي هذه الزيارة متزامنة مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية، لنستعرض سويا مسيرة الإنجازات المتحققة وحجم الاهتمام وتفعيل دورها المحلي والإقليمي والدولي.. وأضافت: نتطلع من هذه الزيارة للاطلاع على التجربة البريطانية في مجال قيادة المرأة وهي تجربة بلا شك ملهمة وقيمة أكدت على قدرة المرأة باقتدار في إدارة مؤسسات عملاقة وذات طابع عالمي كجامعة أكسفورد فالبروفيسورة لويز ريتشاردسون هي أول امرأة تحصل على هذا المنصب القيادي الرفيع في جامعة أكسفورد والتي عمرها يناهز الألف عام.