محاضرة في جامعة السلطان قابوس عن "وظائف عالمية في مجال الأمن السيبراني"

مسقط - العمانية

نظَّمت جامعة السلطان قابوس، أمس الثلاثاء، محاضرة بعنوان "وظائف عالمية في مجال الأمن السيبراني: أهمية المهارات والتعليم"، قدمها سعادة الدكتور هنري بيرسون سفير المملكة المتحدة للأمن السيبراني، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس.

وأكد سعادة الدكتور بيرسون -خلال محاضرته- الحاجة الملحة لتنمية المهارات والتعليم المتقدم في مجال الأمن السيبراني، لأهميته الكبيرة لأن حجم تهديدات الناتجة عنه أمراً في غاية الأهمية على مستوى العالم؛ إذ تكلف جرائم الإنترنت المملكة المتحدة عدة مليارات من الجنيهات سنويا، وحددت 46% من جميع الشركات هجوما إلكترونيا واحدا على الأقل في العام الماضي؛ إذ اعتبر 74% من مديري الشركات أن الأمن السيبراني يمثل قضية ذات أولوية عالية بالنسبة لهم.

وأضاف هنري بيرسون أنه ووفقاً لتقدير شركة "مكافي" فإن الجرائم الإلكترونية كلفت الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 600 مليار دولار في العام 2017؛ وبالتالي فإن ظهور التقنيات الحديثة والاتصالات يعني ظهور تهديدات جديدة لبعض البلدان وفرص جديدة للآخرين.

وأضاف سعادة الدكتور بيرسون أنَّ من يمتلك مهارات في علوم الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو الرياضيات، فبإمكانه أن يبدأ مهنته في مجال الأمن السيبراني. ومع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بالبحث المتقدم في مجال الأمن السيبراني، فإنَّه يُمكن مشاركة من لديه مجموعة واسعة من التخصصات مثل الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلاقات الدولية وعلم الجريمة؛ إذ إنَّ هناك حاجة لزيادة عدد الأشخاص المهتمين وإجراء البحوث في مجال الأمن السيبراني؛ ففي المملكة المتحدة توجد 10 مراكز أكاديمية للتميز متخصصة في أبحاث الأمن السيبراني، كما تقدم عدد من الجامعات المشهورة في المملكة المتحدة شهادات معتمدة في هذا المجال.