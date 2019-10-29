مديرية المدارس الخاصة تختتم مسابقة إتقان التلاوة والصوت الحسن

الرؤية – أحمد الكندي

اختتمت المديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع دائرة المدارس الخاصة بتعليمية الداخلية التقييم النهائي لمسابقة إتقان التلاوة والصوت الحسن للمدارس الخاصة بالمُحافظة.

وقيمت اللجنة الرئيسية الطلبة المُتأهلين من المدارس الخاصة بمركز التدريب والإنماء المهني بنزوى بعد أن رشحت الدائرة الطلاب المجتازين للتصفيات التمهيدية.

وضمّت اللجنة أحمد بن علي الحارثي مشرف أول تربية إسلامية وناصر بن خميس الغداني وزيد بن ناصر البطاشي مشرفي التربية الإسلامية بدائرة الإشراف والتقويم بالمديرية العامة للمدارس الخاصة بديوان عام الوزارة، وجاء التقييم ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة لمحافظات السلطنة وبحضور أعضاء لجنة الإعداد والمتابعة بالمحافظة والتي تضم كلاً من حمد بن خلفان الحديدي وحمدان بن سالم الشكيلي وحمود بن عبدالله الراشدي.

وعن هذه الزيارة لمحافظة الداخلية أشاد أحمد الحارثي رئيس اللجنة بما أظهره الطلبة المتأهلين في هذه المسابقة من التنافس والروح العالية في إتقان التلاوة والصوت الحسن ومراعاة أحكام التجويد؛ كما أوضح الحارثي أنَّ هذه المسابقة تستهدف جميع طلاب الصفوف من 1- 12 بالمدارس الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك حسب مستوياتها الثلاثة.

وتهدف المسابقة إلى الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة مجودة وحث الطلبة على تحسين أصواتهم، وتفعيل دور البيت والمدرسة في متابعة الطلبة عند تلاوة القرآن الكريم والإسهام في إعداد الطلبة للمُشاركة في المسابقات القرآنية المحلية والإقليمية والدولية.