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وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تختتم ورشة إعداد الخطط ومؤشرات الإنجاز

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تختتم ورشة إعداد الخطط ومؤشرات الإنجاز

 مسقط - الرؤية

اختتمت أمس الثلاثاء ورشة إعداد الخطط ومؤشرات الإنجاز ومتابعة تنفيذها التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بدائرة التخطيط والمتابعة، بالتعاون مع دائرة تنمية الموارد البشرية واستمرت لمدة يومين.

وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات أخصائيي التخطيط والمتابعة بالوزارة، كما تم تحديد فريق التخطيط ووضع إطار زمني للخطة، وتحديد الأهداف التفصيلية والمبادرات والمشاريع المراد تنفيذها والبدء بجمع البيانات في إطار زمني مُعين وذلك لتنفيذ المهام الفرعية وتحليل ودراسة الإجراءات التنفيذية التي تُسهم في إنجاز الخطة وتحديد مؤشرات الأداء.

وقال الدكتور حميد بن ناصر الحجري، مدير دائرة تنمية الموارد البشرية والمكلف بأعمال دائرة التخطيط والمتابعة، إنَّ مثل هذه الورش تأتي في سبيل تطوير مهارات أخصائيي التخطيط والمتابعة بالوزارة وتنمية قدراتهم للقيام بإعداد خطط العمل الاستراتيجية بالتعاون مع الدائرة المعنية بالوزارة أو خطط العمل التشغيلية السنوية على مستوى الأعمال بالتقسيمات التنظيمية المختلفة بالوزارة.

وأكد المحاضر أحمد بن محمد العوفي، رئيس قسم التخطيط بدائرة التخطيط والمتابعة، أنَّ مثل هذه الورش تحظى باهتمام بالغ ودعم متواصل من الوزارة، وذلك من أجل مواكبة التطور لتحسين وتجويد أعمال أخصائيي التخطيط والمتابعة.

 

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