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يتم خلاله تدشين جائزة الإجادة الشبابية وتكريم 49 شابا وشابة

اللجنة الوطنية للشباب تحتفي بيوم الشباب العماني بكلية العلوم التطبيقية بصور

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:20 م بتوقيت مسقط

اللجنة الوطنية للشباب تحتفي بيوم الشباب العماني بكلية العلوم التطبيقية بصور

مسقط - الرؤية

تحتفي اللجنة الوطنية بولاية صور مساء الأربعاء، بتكريم 49 شابا وشابة أسهموا في تطوير مختلف القطاعات الشبابية، وذلك ضمن احتفالها الرسمي بيوم الشباب العماني الذي تقيمه بقاعة الشرقية بكلية العلوم التطبيقية، تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وبحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمكرمين.

وتشهد احتفالية هذه الليلة الختامية لأنشطة اللجنة في محافظة جنوب الشرقية تدشين جائزة الإجادة الشبابية، والتي تستهدف 10 من المجالات التي تهم الشباب العماني، ويكون التكريم فيها بشكل سنوي، كما ستستعرض اللجنة الوطنية للشباب من خلال كلمة رئيس اللجنة أهم الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الحالية ودورها في توسيع فرص المشاركة للشباب وتعميق الفكر التشاركي بينها وبين مختلف القطاعات.

أيضاً سيتضمن برنامج الليلة عرض فيلم عن جهود الشباب العُماني، وتطلعاته القادمة ليختتم الحفل بتكريم نخبة من الشباب العماني نظير الجهود الإيجابية التي قدموها خلال الفترة الماضية مع أخذ صورة جماعية مع راعي الحفل.

ويُرافق الحفل معرض المبادرات الشبابية الذي يضم مبادرات على مستوى المهن والمهارات الفردية، كذلك المبادرات والفرق الشبابية بالإضافة إلى الشركات الطلابية والشبابية، ومشاركة القطاعات الحكومية والخاصة على جانب معرض الصور الفوتوغرافية.

وعلى مستوى المبادرات والفرق الشبابية يُشارك كلٌ من فريق طيبة التطوعي بولاية صور وفريق مزن الخير بجعلان بني بو علي والذي يهتم بالأسر والتوعية ببعض الظواهر بالإضافة إلى فريق خير أمة وهو أول فريق نسائي ينزل الميدان للمناطق المتضررة منذ عام 2015، كذلك فريق طيوي التطوعي بنيابة طيوي، بالإضافة إلى مشاركة فريق أسعف التطوعي وفريق روح العطاء التطوعي بصور الذي يساهم في إيجاد حلول للقضايا والمشاكل بجهود تطوعية بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مشرق.

وعلى مستوى الشركات الطلابية الشبابية يشارك في المعرض شركة إدامة بجامعة الشرقية وهي شركة مختصة بالطاقة والخلايا الشمسية كذلك تشارك وGlitzern Collection، وهم مختصون بالتصميم على القمصان والأوشحة بقصّات وقطع مختلفة بأجود أنواع الخرز لجميع الأعمار.

وتشارك شركة Safety first بكلية العلوم التطبيقية بصور، وهم متخصصون في ابتكار طفاية حريق ذكية مع حساسات (إنذار وإطفاء) بالإضافة إلى مشاركة شركة ترياق من كلية عمان للعلوم الصحية بإبراء والتي تهتم بإعادة تدوير الأدوية، واستخدامها بشكل إيجابي كذلك مشاركة جماعة الأدب العربي بجامعة الشرقية والمتخصصون في المساعدة في علاج المجتمع من إدمان الهواتف وكذلك نشر ثقافة القراءة وتنمية مهارات الحوار الهادف.

 

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