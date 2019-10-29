"التجارة والصناعة" تحتفي بمنجزات القطاع ضمن فعاليات "أسبوع الصناعة العمانية 2020"

مسقط – الرؤية

عقدت وزارة التجارة والصناعة أمس مؤتمرا صحفيا حول فعاليات أسبوع الصناعة العمانية 2020م بحضور سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين بالمديرية العامة للصناعة بالوزارة، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف الوزارة من خلال تنظيم أسبوع الصناعة العمانية إلى إبراز ما تم إنجازه في القطاع الصناعي خلال مسيرة 50 عاما من النهضة المباركة وإبراز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتنمية الصناعة العمانية والقطاعات المرتبطة بها، وبحث الفرص الجديدة في القطاع عن طريق اللقاءات المباشرة للعاملين في أنشطة القطاع الصناعي، والترويج للصناعة العمانية من خلال إبراز دور الشركاء الصناعيين في تنمية وتنويع الاقتصاد العماني، إضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ورسم خطة متطلبات المرحلة المقبلة.

واستعرض المؤتمر الفعاليات التي ستقام على مدى أسبوع احتفالا بيوم الصناعة العمانية، الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى منطقة الرسيل الصناعية عام ١٩٩١م.

ويتضمن جدول فعاليات أسبوع الصناعة العمانية 2020م لقاء معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين بحضور عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين من قطاع الصناعات التحويلية لتسليط الضوء على أبرز انجازات الصناعة العمانية خلال عام كامل وآفاق النمو المتوقعة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة العمانية والصناعيين، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد، والذي يجسد دعم الوزارة المستمر للصناعة والصناعيين وأهمية مواكبة الصناعة للتقنيات الحديثة من خلال هذه اللقاءات.

وسيجري خلال اللقاء تدشين كتاب يتناول ٥٠ عاما من قصة الصناعة العمانية ويعرض ويوثق مسيرة العطاء ويحكي قصة الصناعة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية من عمر النهضة المباركة، كما سيبرز الكتاب مظاهر التطور في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية والتركيز على الابتكار في المصانع عبر تخصيص كأس خاص للمصنع الأكثر ابتكاراً، وكذلك دور المؤسسات الحكومية والخاصة في تنمية القطاع الصناعي، ودور العلاقات الدولية في تسهيل التبادل التجاري، اضافة إلى قصص ناجحة من شخصيات صناعية عمانية.

كما يتضمن أسبوع الصناعة العمانية تنظيم معرض المنتجات الصناعية العمانية بمشاركة أكثر من 150 شركة صناعية عمانية من مختلف القطاعات الصناعية، ويستهدف المستهلكين والمستثمرين وطلاب المدارس والجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. ويهدف إلى الترويج للمنتج العماني من خلال إبراز جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية، وتكوين علاقات اقتصادية بين الشركات الصناعية مما يحقق مبدأ التكامل الصناعي، وكذلك فتح قنوات حوارية بين الصناعيين والمستهلكين.

وفيما يتعلق بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية فقد تم استهداف 100 مصنع للتنافس على هذه الجائزة، والتي تعد أول مسابقة تنظم للقطاع الصناعي في السلطنة وتقام كل عامين للمساهمة في تطوير وتنمية الصناعة العمانية وكانت بدايتها في يوم الصناعة العمانية الأول عام 1991. وتم تطوير الجائزة عبر وضع معايير وتقييم على أسس ومبادئ نظام الجودة الشاملة وفقا لأفضل الممارسات المعمولة بها دوليًا وبما يتناسب مع منظومة التصنيع، وكذلك إضافة معيار الابتكار للجائزة إضافة إلى المعايير الأخرى وهي القيادة، وعمليات الإنتاج، والعمليات التصنيعية، وعلاقة المزود مع الزبائن، ونتائج أداء الموظفين، والأداء الصناعي، والأداء المالي، والأداء التسويقي، والمسؤولية الاجتماعية التي تتفرع إلى المبادرات الخيرية والمبادرات البيئية، وأخيرا الأمن والسلامة.

وسيجري تدشين موقع إلكتروني خاص بأسبوع الصناعة العمانية 2020م خلال الفترة المقبلة يحتوي على معلومات تفصيلية عن أسبوع الصناعة وأهدافه ورؤيته وتفاصيل الفعاليات المصاحبة ونظام التسجيل والمشاركة الإلكترونية في معرض المنتجات الصناعية العمانية.