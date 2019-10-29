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تعاون بين بنك ظفار و"تيلي بي" لتطوير حلول الدفع

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:12 م بتوقيت مسقط

تعاون بين بنك ظفار و"تيلي بي" لتطوير حلول الدفع

مسقط - الرؤية

وقَّع بنك ظفار اتفاقية مع شركة تيلي بي (TelyPay) -إحدى الشركات العمانية الناشئة في مجال التقنية ومدعومة من قبل الصندوق العماني للتكنولوجيا- وقَّع الاتفاقية كل من أبوبكر كريم البلوشي رئيس قسم تقنية المعلومات ببنك ظفار، وأحمد الشبلي الرئيس التنفيذي لشركة "تيلي بي" على هامش حفل إطلاق منصات التقنيات في قطاع المال والتأمين.

وقال أبوبكر كريم البلوشي رئيس قسم تقنية المعلومات ببنك ظفار: سعداء بتوقيع الاتفاقية مع شركة "تيلي بي"؛ في إطار التزامنا بتوظيف أحدث التقنيات في تقديم الحلول المصرفية، ويعكس التعاون رؤيتنا في بنك ظفار وجهودنا المستمرة لتقديم الخدمات المبتكرة ودعم جهود الحكومة في التوجه الإلكتروني. ومن خلال هذا التعاون سيقدم بنك ظفار الدعم لشركة "تيلي بي" لتطوير حلول الدفع، ونتطلع إلى رؤية هذه الحلول المبتكرة في الواقع.

من جانبه، قال أحمد الشبلي الرئيس التنفيذي لشركة "تيلي بي": سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك ظفار، فالعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسة رائدة كبنك ظفار في تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة لزبائنه، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول الدفع التي من شأنها أن تثري تجربة الزبائن، حيث ستساهم الخدمة في دعم قطاع التجارة الإلكترونية إلى جانب نظم خدمات المدفوعات، هذه الاتفاقية ستتيح لنا إمكانية إيجاد مفهوم جديد للدفع الإلكتروني في السوق العماني؛ حيث ستتيح الخدمة للمستخدمين إمكانية إجراء عمليات الدفع بدون مشاركة بياناتهم المصرفية".

و"تيلي بي" هي مؤسسة مدعومة من قبل الصندوق العماني للتكنولوجيا الذي تأسَّس بواسطة صندوق عمان للاستثمار في أكتوبر 2016، ولدى الصندوق شراكة مع صناديق الاستثمار ومسرعات الأعمال، وذلك لتسريع بعض المشاريع التكنولوجية الناشئة في عمان.

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