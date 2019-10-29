استعراض التسهيلات المصرفية لبنك مسقط في سوق "بيتنا"

مسقط - الرؤية

احتفلَ بنك مسقط، أمس، في مركز مسقط سيتي سنتر، بافتتاح سوق "بيتنا" العقاري، تحت رعاية سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب، وبحضور عدد من مسؤولي البنك وممثلي الشركات والمؤسسات العقارية بالسلطنة.

ويشكل السوق -الذي يستمر حتى الخميس- فرصة لكافة العمانيين والمقيمين للتعرف على أحدث المستجدات في قطاع العقارات والتسهيلات التي تقدمها الشركات والمؤسسات العقارية والتسهيلات والخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها بنك مسقط للراغبين في شراء أو بناء بيت الأحلام أو الاستثمار في أحدث المشاريع العقارية.

وقصَّ سعادة الشيخ راعي الحفل شريط افتتاح سوق "بيتنا" العقاري، وقام مع الحضور بجولة في السوق للتعرف على كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة بالسوق، وأبرز المشاريع العقارية التي تم تدشينها بالسوق العقاري بالسلطنة والخطط المستقبلية لهذه الشركات، كما سلط المسؤولون ببنك مسقط الضوء على الخدمات والتسهيلات التمويلية التي يقدمها البنك من خلال برنامج "بيتنا"، والتعريف بأبرز مجالات التعاون مع الشركات والمؤسسات العقارية في مجال تطوير القطاع العقاري بالسلطنة.

وقدم عبدالله بن تمان المعشني نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط، الشكر والتقدير لراعي الحفل على رعايته افتتاح سوق "بيتنا" العقاري الذي ينظمة البنك في مسقط سيتي سنتر للمرة الثانية هذا العام، بعد النجاح الكبير الذي حققة السوق في يناير الماضي، موضحا أنَّ الهدف من تنظيم سوق "بيتنا" جَمْع عددٍ من الشركات والمؤسسات العقارية تحت سقف واحد للتعريف بالمشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع العقاري، خاصة مجال التصميمات الجديدة للمنازل والشقق...وغيرها من الخدمات العقارية، إلى جانب عرض بنك مسقط كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية والتمويلية التي يقدمها برنامج "بيتنا" للراغبين في تحقيق حلم العمر من خلال شراء أو بناء منزل الأحلام.