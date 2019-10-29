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الجلسة الإجرائية لمجلس الشورى .. الأحد

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

الجلسة الإجرائية لمجلس الشورى .. الأحد

مسقط- الرؤية

أعلن مجلس الشورى عن عقد جلسة إجرائية يوم الأحد المقبل، لانتخاب رئيس للمجلس ونواب رئيس المجلس وأعضاء مكتب مجلس الشورى.

ومن المقرر أن تحدد لجان مجلس الشورى موعدا لعقد اجتماع من أجل انتخاب رؤساء هذه اللجان.

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