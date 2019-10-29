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تنبيه بارتفاع الأمواج في بحر عمان وبحر العرب

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 05:01 م بتوقيت مسقط

تنبيه بارتفاع الأمواج في بحر عمان وبحر العرب

 

مسقط - العمانية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن المد العالي يتزامن بين الساعه (9-11) مساء اليوم مع ارتفاع  الأمواج في بحر عمان (3-3.5 م) وبحر العرب (6-8 م) مما يؤدي الى دخول مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة.

وأوضحت "الأرصاد" بأن التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري كيار كالتالي :

١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة.

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨)م ، بحر عمان (٣-٣٫٥)م.

٤- امتداد مياه البحر على المناطق المنخفضة الساحلية تزامنا مع المد العالي.

٥-انخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي ستؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

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