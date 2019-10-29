بيان من اللجنة الوطنية للدفاع المدني حول الإعصار المداري في بحر العرب

مسقط - الرؤية

أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع المدني بيان رسمي حول الإعصار المداري في بحر العرب "كيار"، وجاء فيه:

بتوجيه من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني، فإن اللجنة الوطنية للدفاع المدني، إلى أنها تتابع تطورات مسار الحالة المدارية وتأثيراتها المتوقعة على السلطنة بالتنسيق مع المختصين في الهيئة العامة للطيران المدني ( المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة).

وأوضحت اللجنة الوطنية بأنه وفق توقعات النماذج العددية وخرائط الطقس التي ترجح مرور الإعصار بمحاذات سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار على بعد أكثر من 200 كم وتأثرها بارتفاع لموج البحر وهطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح نشطة.

واضافت بأن اللجان الفرعية للدفاع المدني باشرت في تلك المحافظات والقطاعات والجهات الرئيسية والمساندة في اتخاذ ما يلزم في سبيل رفع جاهزيتها وتعزيز مواردها وإمكاناتها للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية والحد من أضرارها.

وتدعو اللجنة الوطنية للدفاع المدني الجميع إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية واتباع الإرشادات الصادرة عنها واتخاذ سبل الحيطة والحذر وكل ما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات.