الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بيان من اللجنة الوطنية للدفاع المدني حول الإعصار المداري في بحر العرب

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 03:23 م بتوقيت مسقط

بيان من اللجنة الوطنية للدفاع المدني حول الإعصار المداري في بحر العرب

مسقط - الرؤية

أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع المدني بيان رسمي حول الإعصار المداري في بحر العرب "كيار"، وجاء فيه:

بتوجيه من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني، فإن اللجنة الوطنية للدفاع المدني، إلى أنها تتابع تطورات مسار الحالة المدارية وتأثيراتها المتوقعة على السلطنة بالتنسيق مع المختصين في الهيئة العامة للطيران المدني ( المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة).

وأوضحت اللجنة الوطنية بأنه وفق توقعات النماذج العددية وخرائط الطقس التي ترجح مرور الإعصار بمحاذات سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار على بعد أكثر من 200 كم وتأثرها بارتفاع لموج البحر وهطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح نشطة.

واضافت بأن اللجان الفرعية للدفاع المدني باشرت في تلك المحافظات والقطاعات والجهات الرئيسية والمساندة في اتخاذ ما يلزم في سبيل رفع جاهزيتها وتعزيز مواردها وإمكاناتها للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية والحد من أضرارها.

وتدعو اللجنة الوطنية للدفاع المدني الجميع إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية واتباع الإرشادات الصادرة عنها واتخاذ سبل الحيطة والحذر وكل ما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أبريل 2018

سياسة اللجنة الوطنية للدفاع المدني في عُمان

المزيد

27 مايو 2018

اللجنة الوطنية للدفاع المدني تستعرض تأثيرات الحالة المدارية

المزيد

14 يونيو 2015

اللجنة الوطنية للدفاع المدني: لم تسجل أية خسائر بشرية جراء "أشوبا"

المزيد

04 يوليو 2017

اللجنة الوطنية للدفاع المدني تنظم لقاء للتعريف بإدارة الحالات الطارئة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" الى الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

49 % نسبة المشاركة في انتخابات الشورى.. وعملية الفرز تمت إلكترونيا بإشراف قضائي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2876 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

المحليات - أخبار

الإعصار "كيار" يتسبب في تعليق رحلات "الوطنية للعبارات"

المحليات - أخبار

"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج "مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة