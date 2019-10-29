تعرف على استعدادت "الدفاع المدني" للتعامل مع تأثيرات الإعصار المداري

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة ظفار اجتماعا لها اليوم برئاسة العميد/ محسن بن أحمد العبري قائد شرطة محافظة ظفار رئيس اللجنة وبحضور ممثلي القطاعات وذلك لمتابعة تطورات الحالة المدارية "كيار" وتأثيرها على المحافظة.

كما اجتمعت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى لمتابعة استعداد كافة القطاعات ذات الاختصاص للتعامل مع أي تأثيرات للإعصار كيار في بحر العرب، وترأس الإجتماع العميد/ محمد بن سالم رعفيت قائد شرطة محافظة الوسطى رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى وبحضور ممثلي القطاعات.

وتتابع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الحالة المدارية في بحر العرب بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وتؤكد بأن مراكز الدفاع المدني والإسعاف بكافة محافظات السلطنة على أتم الأستعداد للتعامل مع تطورات الحالة ولأي طارئ يستوجب تدخل فرق الهيئة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات الصادرة عن الجهات المختصة في السلطنة وعدم الإكتراث الى الشائعات وتداولها.