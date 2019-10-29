الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تعرف على استعدادت "الدفاع المدني" للتعامل مع تأثيرات الإعصار المداري

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 01:04 م بتوقيت مسقط

EIB1pGfX4AI1kt1
EIB2YSWXUAAgtPs

 

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة ظفار اجتماعا لها اليوم برئاسة العميد/ محسن بن أحمد العبري قائد شرطة محافظة ظفار رئيس اللجنة وبحضور ممثلي القطاعات وذلك لمتابعة تطورات الحالة المدارية "كيار" وتأثيرها على المحافظة.

كما اجتمعت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى لمتابعة استعداد كافة القطاعات ذات الاختصاص للتعامل مع أي تأثيرات للإعصار كيار في بحر العرب، وترأس الإجتماع العميد/ محمد بن سالم رعفيت قائد شرطة محافظة الوسطى رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى وبحضور ممثلي القطاعات.

وتتابع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الحالة المدارية في بحر العرب بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وتؤكد بأن مراكز الدفاع المدني والإسعاف بكافة محافظات السلطنة على أتم الأستعداد للتعامل مع تطورات الحالة ولأي طارئ يستوجب تدخل فرق الهيئة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات الصادرة عن الجهات المختصة في السلطنة وعدم الإكتراث الى الشائعات وتداولها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 مايو 2018

تعرف على آخر الاستعدادات في ظفار للتعامل مع الإعصار المداري

المزيد

29 أكتوبر 2019

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المزيد

21 مارس 2016

"الدفاع المدني" تنظم دورة إنعاشية للتعامل مع حوادث الطرق

المزيد

24 مايو 2018

صدور التحذير رقم 1 حول الإعصار المداري في بحر العرب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" الى الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

49 % نسبة المشاركة في انتخابات الشورى.. وعملية الفرز تمت إلكترونيا بإشراف قضائي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2876 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

المحليات - أخبار

الإعصار "كيار" يتسبب في تعليق رحلات "الوطنية للعبارات"

المحليات - أخبار

"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج "مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة